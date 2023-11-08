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С ходу взял награду. Пушич – лучший тренер 13-го тура УПЛ. Также назван лучший игрок

Премьер-лига
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Подводим итоги 13-го тура УПЛ

С ходу взял награду. Пушич – лучший тренер 13-го тура УПЛ. Также назван лучший игрок

shakhtar.com

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич и вингер донецкого клуба Александр Зубков признаны лучшим тренером и лучшим игроком соответственно по итогам 13-го тура УПЛ.

Напомним, что горняки в прошлую пятницу одержали победу в поединке с киевским "Динамо" со счетом 1:0.

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Для боснийского тренера это был первый матч в чемпионате Украины. Что касается Александра Зубкова, то полузащитник в этой игре отличился голом.

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Александр Зубков Марино Пушич
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