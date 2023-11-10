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Форвард Динамо забил гол и сделал ассист в чемпионате Колумбии

Премьер-лига
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Но его команда проиграла

Форвард Динамо забил гол и сделал ассист в чемпионате Колумбии

Фото: Instagram

Новина українською
Новина українською

Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес, выступающий сейчас на правах аренды за "Атлетико Насьональ", отметился результативными действиями за свою нынешнюю команду.

Случилось это в матче чемпионата Колумбии против "Депортес Толима". Венесуэльский форвард вышел в стартовом составе команды и на 48-й минуте сравнял счет -1:1. Спустя 18 минут Эрик отдал ассист на Самуэля Веласкеса.

Однако "Атлетико Насьональ" упустил победу (2:3), пропустив на 69-й и 90-й минутах. На счету Рамиреса 8 голов за колумбийский клуб.

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