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Форвард Динамо забил гол и сделал ассист в чемпионате Колумбии
Но его команда проиграла
Фото: Instagram
Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес, выступающий сейчас на правах аренды за "Атлетико Насьональ", отметился результативными действиями за свою нынешнюю команду.
Случилось это в матче чемпионата Колумбии против "Депортес Толима". Венесуэльский форвард вышел в стартовом составе команды и на 48-й минуте сравнял счет -1:1. Спустя 18 минут Эрик отдал ассист на Самуэля Веласкеса.
Однако "Атлетико Насьональ" упустил победу (2:3), пропустив на 69-й и 90-й минутах. На счету Рамиреса 8 голов за колумбийский клуб.
GOL Y ASISTENCIA DE ERIC RAMÍREZ ⚽— vinotinto11express (@vinotinto11exp) November 9, 2023
➡️ EL ARIETE VINOTINTO ERIC RAMÍREZ NO PUDO EVITAR LA DERROTA DE SU EQUIPO 3-2 ANTE DEPORTES TOLIMA.
➡️ ERIC MARCÓ AL MINUTO 48 Y AL 66 DIO LA ASISTENCIA.
➡️ CON ESTE GOL LLEGA A 7 POR LIGA.#ATLETICONACIONAL#Tolima#VINOTINTO11EXPRESS pic.twitter.com/BZ2zAucI6O
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