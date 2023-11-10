Вячеслав Шевчук покидает Верес

После двух лет пребывания в структуре клуба Вячеслав Шевчук решил покинуть пост вице-президента Вереса для участия в выборах главы РОАФ. Сам Вячеслав Шевчук так прокомментировал свое решение:

- В жизни мне повезло стать профессиональным футболистом и сделать успешную карьеру. Выиграть множество трофеев, играть за национальную сборную и выводить главную команду страны на международный турнир в качестве капитана. После окончания игровой карьеры я получил хорошую возможность попробовать себя в качестве тренера, как в Академии, так и взрослой команды. Позже я встретил невероятных людей в ровенском Вересе, в частности, президента Ивана Надеина и других молодых и амбициозных руководителей, благодаря которым я получил хороший опыт в роли клубного менеджера.

Два года назад, попав в народный клуб, я имел невероятное стремление приобщить свой опыт и знания к развитию юного коллектива. За этот период, считаю, многое удалось: заключен крупнейший рекламный контракт с титульным спонсором, улучшены условия быта футболистов, реализованы благотворительные проекты, сформирована сеть профессионального нетворкинга, ведь о Вересе знают и говорят среди профессионалов нашего дела. Я с гордостью и честью представлял красно-черные цвета, бился за интересы клуба до конца, даже вступая в конфронтации с друзьями. Ведь Верес был и есть для меня моей семьей, моим домом.

Тем не менее снова приходит время двигаться вперед. Я покидаю пост вице-президента Вереса с целью представления своей кандидатуру на должность председателя Ровенской областной ассоциации футбола. Я хочу менять, я хочу реформировать, я хочу улучшать. Приносить футбол во все уголки Ровенщины, открывать новые площадки, привлекать детей к занятиям футболом, собственным примером прививать любовь к игре. Маленький мальчик с Волыни сумел поднять над головой кубки, почему бы и мальчикам с Ровенщины не творить новую историю украинского футбола. Творить ее вместе, двигаться вместе, и жизнь снова отблагодарит тех, кто честно и вдохновенно отдается своему делу.