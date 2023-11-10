Алексей Хобленко: Сейчас чемпионат Украины плюс-минус равный

Черкасский ЛНЗ после ничьи с "Колосом" готовится к матчу против луганской "Зари". Пресс-служба Украинской Премьер-Лиги пообщалась с нападающим команды Алексеем Хобленко о текущих результатах ЛНЗ.

- Алексей, в прошлом туре вы сыграли вничью с "Колосом". Что вам удалось реализовать в этой игре, а что нет?

- Несмотря на то, что поле было не в очень хорошем состоянии, получилось хорошо контролировать мяч. Забили со стандарта - этот компонент часто отрабатываем. У "Колоса" было пару моментов в начале игры, но мы выдержали их давление и перехватили инициативу. Во втором тайме нам было нужно забить второй мяч, но у "Колоса" получилось организовать контратаку, которая привела к забитому голу.

- В матче против "Оболони" ты продемонстрировал великолепную технику, обыграв Даниила Карася на фланге, это очень впечатлило болельщиков. Как много времени ты уделяешь техническим компонентам и скоростным проходам на тренировках?

- Футбол это такая игра, где нужно демонстрировать эффективные действия. Я стараюсь играть не по шаблонам, это отрабатываю и в тренировочном процессе. Всегда приятно обыгрывать соперников и забивать голы. Надеюсь, что результативность тоже скоро придет. Приятно также, что я смог доставить радость болельщикам своими индивидуальными действиями.

- Какие ключевые изменения в ЛНЗ произошли с приходом Олега Дулуба?

- Олега Анатольевича я знаю давно. И у него всегда играют важную роль порядок и дисциплина. Также он прекрасно варьирует тактиками: 4-3-3 и 3-5-2. Но дисциплина в его работе играет главную роль. У нас физически очень интенсивные тренировки, в том числе, уделяем внимание скоростной работе.

- Впереди у вас игра против "Зари", которая в этом сезоне выступает нестабильно. Создает ли определенная непредсказуемость игры "Зари" для вас проблемы при подготовке к матчу?

- Сейчас чемпионат Украины плюс-минус равный, все команды плюс-минус одинакового уровня. "Заря" - хорошая команда, несмотря на то, что у них не очень хорошо все идет в чемпионате, но в еврокубках им удается показывать неплохие результаты. Мы очень уважаем эту команду. У них хороший подбор исполнителей, видимо, есть проблемы с сыгранностью. Но несмотря на это мы настраиваемся на хорошую игру, каждые очки для нас даются нелегко. Поэтому нужно стараться выигрывать каждую игру. С "Зарей", убежден, будет интересный матч.