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Артем Козак: Это будет агрессивная игра с обеих сторон

Премьер-лига
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Полузащитник житомирского Полесье - об игре с Металлистом

Артем Козак: Это будет агрессивная игра с обеих сторон

Офіційний сайт Полісся/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською
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Полузащитник житомирской команды Артем Козак пообщался о предстоящей игре против "Металлиста 1925".

Артем, впереди матч против "Металлиста 1925". Какой игры вы ожидаете?

Это будет интересная и агрессивная игра с обеих сторон. "Металлист" любит и умеет играть в футбол. Так же и мы. Поэтому, думаю, эта игра понравится болельщикам и будет носить динамичный характер. По крайней мере, я на это надеюсь.

В последних матчах вы демонстрируете уверенность в своих действиях и выглядите, как один из лидеров команды, в частности, в матче с "Кривбассом". Чувствуете ли вы определенный моральный подъем?

Обычное состояние, каждый день работаем и двигаемся дальше. Я не чувствую никакого подъема, только думаю о том, что нам нужно выиграть следующий матч.

Сейчас вы одни из лидеров чемпионата. Влияет ли на ваше моральное состояние понимание, что каждый соперник будет действовать против Полесья достаточно агрессивно? Поскольку сегодня взять очки в матче против вас - это ценная победа.

Интересно, мне нравится, что так говорят, что нас так воспринимают. Другие команды хотят обыграть нас всеми силами, меня это заводит. Это дополнительный стимул показать себя с лучшей стороны.

Напомним, "Полесье" занимает 3 место в турнирной таблице, на счету команды 26 очков. Матч "Полесье" - "Металлист-1925" состоится сегодня в 15:00. Сайт UA-Футбол проведет трансляцию игры.

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Источник:
УПЛ
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