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"Все молодцы". Василий Грицук и Дмитрий Шастал - о победе над Металлистом 1925
Игроки Полесья о победе над харьковским Металлистом 1925
polissyafc.com
В матче 14 тура УПЛ, "Полесье" обыграло "Металлист 1925" со счетом 2:1, игроки Василий Грицук и Дмитрий Шастал прокомментировали победу команды.
"Я считаю, что вся команда молодцы. У нас был нелегкий период с кубковыми матчами. Я думаю, что, возможно, ребята не до конца смогли набраться сил. Но у нас очень хорошая команда и мы играем, прежде всего, для болельщиков", - сказал в комментарии полузащитник "Полесья" Василий Грицук.
"Надо переспать эту ночь, проснуться и тогда уже почувствовать себя на первой строчке в таблице. Конечно, впереди еще матчи у наших конкурентов, но это, думаю, безусловно, приятно и нам, и нашим болельщикам.", - рассказал в комментарии полузащитник "Полесья" Дмитрий Шастал.
Напомним, после победы над "Металлистом", "Полесье" занимает 1 строчку в турнирной таблице УПЛ с 29-ю очками.
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