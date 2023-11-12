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"Все молодцы". Василий Грицук и Дмитрий Шастал - о победе над Металлистом 1925

Премьер-лига
Обновлено

Игроки Полесья о победе над харьковским Металлистом 1925

"Все молодцы". Василий Грицук и Дмитрий Шастал - о победе над Металлистом 1925

polissyafc.com

UA-Футбол
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В матче 14 тура УПЛ, "Полесье" обыграло "Металлист 1925" со счетом 2:1, игроки Василий Грицук и Дмитрий Шастал прокомментировали победу команды.

"Я считаю, что вся команда молодцы. У нас был нелегкий период с кубковыми матчами. Я думаю, что, возможно, ребята не до конца смогли набраться сил. Но у нас очень хорошая команда и мы играем, прежде всего, для болельщиков", - сказал в комментарии полузащитник "Полесья" Василий Грицук.

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"Надо переспать эту ночь, проснуться и тогда уже почувствовать себя на первой строчке в таблице. Конечно, впереди еще матчи у наших конкурентов, но это, думаю, безусловно, приятно и нам, и нашим болельщикам.", - рассказал в комментарии полузащитник "Полесья" Дмитрий Шастал.

Напомним, после победы над "Металлистом", "Полесье" занимает 1 строчку в турнирной таблице УПЛ с 29-ю очками.

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Василий Грицук Полесье (Житомир) Дмитрий Шастал
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Источник:
ФК Полісся
Комментарии
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Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 10:50
А що ше треба президенту для повноти щастя? Своя команда !...Свiй ВАР !!... Свої суддi !!!... Продовжшть список.Може своє ЗМI?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 10:50
А що ше треба президенту для повноти щастя? Своя команда !...Свiй ВАР !!... Свої суддi !!!... Продовжшть список.Може своє ЗМI?
Ответить
0
0

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