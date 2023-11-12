"Все молодцы". Василий Грицук и Дмитрий Шастал - о победе над Металлистом 1925

В матче 14 тура УПЛ, "Полесье" обыграло "Металлист 1925" со счетом 2:1, игроки Василий Грицук и Дмитрий Шастал прокомментировали победу команды.

"Я считаю, что вся команда молодцы. У нас был нелегкий период с кубковыми матчами. Я думаю, что, возможно, ребята не до конца смогли набраться сил. Но у нас очень хорошая команда и мы играем, прежде всего, для болельщиков", - сказал в комментарии полузащитник "Полесья" Василий Грицук.

"Надо переспать эту ночь, проснуться и тогда уже почувствовать себя на первой строчке в таблице. Конечно, впереди еще матчи у наших конкурентов, но это, думаю, безусловно, приятно и нам, и нашим болельщикам.", - рассказал в комментарии полузащитник "Полесья" Дмитрий Шастал.

Напомним, после победы над "Металлистом", "Полесье" занимает 1 строчку в турнирной таблице УПЛ с 29-ю очками.