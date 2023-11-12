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Возвращение Ваната, однако без Кожушка. Кривбасс – Динамо: стартовые составы

Премьер-лига

Дебютный матч для Шовковского без Луческу

Возвращение Ваната, однако без Кожушка. Кривбасс – Динамо: стартовые составы

Фото: ФК Динамо

Новина українською
Новина українською

В рамках 14 тура УПЛ криворожский "Кривбасс" встретится с киевским "Динамо". Стали известны стартовые составы команд на этот матч.

  • "Кривбасс": Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Кузик, Бизимана, Приходько, Задерака, Илич, Жан По.
  • "Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Бражко, Шепелев, Караваев, Царенко, Бенито, Ванат.

Отметим, что в старт обеих команд не вошли лучшие бомбардиры УПЛ Олег Кожушко (“Кривбасс”) и Виталий Буяльский (“Динамо”). Однако киевляне сыграют с Владиславом Ванатом в атаке, который вернулся после дисквалификации.

Для Александра Шовковского эта встреча станет дебютной во главе киевлян без Мирчи Луческу в команде.

Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.

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Не люблю футбол (Хорол)
12.11.2023 в 12:33
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
12.11.2023 в 12:33
2-0
Ответить
0
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