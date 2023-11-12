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Шовковский отказался давать флешинтервью пресс-службе Кривбасса. Гагарин гневно отреагировал

Премьер-лига

"Не находимся в едином телепуле"

Шовковский отказался давать флешинтервью пресс-службе Кривбасса. Гагарин гневно отреагировал

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский отказался давать флешинтервью после матча, в котором киевляне победили со счетом 2:0. Директор пресс-службы столичного клуба Андрей Шахов заявил, что они не находятся в едином телепуле, поэтому Шовковский не появится для предоставления коротких комментариев после матча.

На это отреагировал вице-президент криворожского клуба Артем Гагарин:

"Пока мы будем говорить кто в пуле, а кто нет, то у нас не будет единого украинского футбола. Сейчас когда вся страна объединилась, вместе защищаем страну от врага, делить кого-то на пулы - это последнее, что мы должны делать. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем, давайте объединяться, давайте менять наш футбол к лучшему, давайте делать его лучше, чтобы после матчей у нас были положительные эмоции. Когда команда проигрывает по игре - это все понятно, а когда игра идет по полю - то это не очень подходит нам".

Однако Шовковский пришел на послематчевую пресс-конференция и поговорил с журналистами.

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Источник:
youtube.com
Комментарии
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Alex-696 (Немирів)
12.11.2023 в 16:46
Звиздюк гагарін
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Комментарии 1
Alex-696 (Немирів)
12.11.2023 в 16:46
Звиздюк гагарін
Ответить
0
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