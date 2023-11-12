Судейский эксперт об удалении Бескоровайного на Ванате: Очевидный фол последней надежды

В матче 14-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Динамо" на двенадцатой минуте случился резонансный эпизод. Форвард киевлян Владислав Ванат убегал к воротам Клищука, Бескоровайный и Стецков его преследовали и в результате футболист "Динамо" упал на газон. Арбитр Максим Козыряцкий удалил защитника "Кривбасса" Бескоровайного, а после матча разгорелся скандал.

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Артем Гагарин в перерыве сказал, что "это был тайм имени одного человека, и это был не игрок". Также сетовал на судейство Юрий Вернидуб, тренер "Кривбасса". А на пресс-конференции к Шовковскому звучали вопросы об "убитой интриге".

Решение судьи для UA-Футбол прокомментировал судейский эксперт Мирослав Ступар:

"Ванат выходил один в один, Бескоровайный действовал непреднамеренно, но задел левую ногу Ваната и тот потерял равновесие и завалился. Очевидный фол так называемой "последней надежды". Справедливая красная карточка", - сказал эксперт.

Добавим, что в итоге "Кривбасс" проиграл матч со счетом 0:2. Забивали за "Динамо" Ванат и Караваев.