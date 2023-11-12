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Судейский эксперт об удалении Бескоровайного на Ванате: Очевидный фол последней надежды

Премьер-лига
Обновлено

Мирослав Ступар объяснил решение Максима Козыряцкого

Судейский эксперт об удалении Бескоровайного на Ванате: Очевидный фол последней надежды

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В матче 14-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Динамо" на двенадцатой минуте случился резонансный эпизод. Форвард киевлян Владислав Ванат убегал к воротам Клищука, Бескоровайный и Стецков его преследовали и в результате футболист "Динамо" упал на газон. Арбитр Максим Козыряцкий удалил защитника "Кривбасса" Бескоровайного, а после матча разгорелся скандал.

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Артем Гагарин в перерыве сказал, что "это был тайм имени одного человека, и это был не игрок". Также сетовал на судейство Юрий Вернидуб, тренер "Кривбасса". А на пресс-конференции к Шовковскому звучали вопросы об "убитой интриге".

Решение судьи для UA-Футбол прокомментировал судейский эксперт Мирослав Ступар:

"Ванат выходил один в один, Бескоровайный действовал непреднамеренно, но задел левую ногу Ваната и тот потерял равновесие и завалился. Очевидный фол так называемой "последней надежды". Справедливая красная карточка", - сказал эксперт.

Добавим, что в итоге "Кривбасс" проиграл матч со счетом 0:2. Забивали за "Динамо" Ванат и Караваев.

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Мирослав Ступар Сергей Шебек
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1 голосов
Комментарии
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янковский ян (Запорожье)
12.11.2023 в 18:59
Мамин эксперт. Сам же говорит что соперник действовал неумышленно. Именно неумышленно. И тут же говорит да это фол последней надежды.
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Комментарии 20
янковский ян (Запорожье)
12.11.2023 в 18:59
Мамин эксперт. Сам же говорит что соперник действовал неумышленно. Именно неумышленно. И тут же говорит да это фол последней надежды.
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0
2
Alex-696 (Немирів)
12.11.2023 в 19:20
Одне не виключає іншого. Порушення було? Було. Вихід один на один зірвано? Так. Пряма червона.
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
12.11.2023 в 18:22
Ступарь...
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0
1
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Полiccя (Житомир)
12.11.2023 в 18:11
При всій повазі але ВАНАТ САМ ПЕРЕЧЕПИВСЯ за СВОЮ ж ногу !!! Це те що я бачив під час трансляції ! Може у цього діда є відео цього епізоду з різних ракурсів або у діда величезні проблеми з зорлм.
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2
4
LEVgcUqs (Чернігів)
12.11.2023 в 18:32
Не в діда, а був ще ВАР. Це я тебе проблеми з зором.
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3
0
oda1979 (Запорожье)
12.11.2023 в 19:17
Вар это монитор и сидящий за этим монитором человек.
 
0
0
SSFC (Белозерье)
12.11.2023 в 17:59
А нахіба бігти ззаду? Біжи збоку, відпрацьовуй корпусом...зрозумілі дії нападника, бігти на переріз захиснику, але він же не сьогоднішній повинен був це розуміти. Хоча він і не сперечався, бо контакт до ноги був і він все розумів, ну а так як попереду був лише голкіпер, то червона картка за замовчуванням. Шукати зраду це відволікатись від реальності. Тримайтесь в реальності, бо наш шлях до перемоги в іншому місці!
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7
1
oda1979 (Запорожье)
12.11.2023 в 19:18
Чувак, ты в футбол хоть раз играл?
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0
2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.11.2023 в 17:55
Фол очевидний, тому суддя, навіть попри все бажання, не міг уникнути вилучення. До речі, і в позаминулому матчі, де Ваната за "симуляцію" нагородили із задоволенням другою жовтою карткою перед матчем з шахтарем, теж було порушення з боку захисника. Так, Ванат ще й домальовував, але це не скасовує порушення захисником. Окрім того, я вперше бачу, щоб гравця нагородили жовтою карткою за симуляцію поза меж чужої штрафної площі, це ноу-хау українського судді, яке погано смердить.
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4
1
Лекарь (село Дарниця)
12.11.2023 в 17:57
Для мене фол зовсім не очевидний. Краще би там гра продовжилася, ніж таке вилучення.
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0
3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.11.2023 в 18:05
Розумієте, суддя не може звірятися з вашим баченням, він має судити згідно правил футболу, а тут було все настільки очевидним згідно правил, що суддя навіть схитрувати не мав жодної можливості.
 
5
1
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
12.11.2023 в 17:47
Ступар не хоче прокоментувати схожий епізод в матчі Оболонь - Ворскла? Де був руками завалили нападника, а замість картки та штрафного пішла атака у відповідь й там одразу поставили пенальті, але вже в інші ворота
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2
0
Лекарь (село Дарниця)
12.11.2023 в 17:56
Ну, Оболонь самі відмовилися від ВАРу. Може, там і можливо було виправити помилку, але хто її виправить?
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3
2
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
12.11.2023 в 18:01
Тільки ВАР був на цьому матчі й результат його роботи зайвий раз доводить правильність небажання Оболоні за нього платити 120 тисяч
 
1
1
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 17:28
От,будь ласка,i карманий експерт з'явився
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1
8
adey (Korosten)
12.11.2023 в 17:17
"фол останньої надії" допотопний недоарбітр з допотопною термінологією.
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1
8
Romerik (YNWA)
12.11.2023 в 17:11
Да куди ж там, бери вище "ОЧЕВИДНЄЙШИЙ"
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0
4
oda1979 (Запорожье)
12.11.2023 в 17:06
Ванат рисовал.,судейка ждал момента отработать киевские бабосики
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1
8
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
12.11.2023 в 17:15
Був контакт, був і фол. А це червона картка.Підозрювати Козиряцького у симпатіях др Динамо, - грішити проти істини.
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6
2
oda1979 (Запорожье)
12.11.2023 в 18:19
Контакта не было. Ванат подскользнулся
 
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