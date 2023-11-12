УПЛ. Шахтер - Днепр-1 1:3. Громкая победа нового лидера 

После исторической победы над “Барселоной” – холодный душ в чемпионате Украины. Резвый и мотивированный “Днепр-1” провел классный матч против “Шахтера” и нанес новому главному тренер “горняков” Марино Пушичу первое поражение в чемпионате Украины.

Пушич провел только одно изменение в составе, по сравнению с матчем с “Барселоной” – Конопля вернулся в основу, вытеснив Гочолеишвили.

И казалось, что сегодняшний матч будет для “Шахтера” продолжением игры с чемпионом Испании. “Горняки” уверенно начали матч, и уже на пятой минуте забили гол. И снова Сикан. “Шахтер” разыграл классную комбинацию, Зубков и Крыськив в последней трети принимали интересные решения, а Сикан, получив мяч перед воротами, пробил сильно и хлестко – 1:0. “Шахтер” забил в 44-м подряд матче в УПЛ.

“Днепру-1” сложно было справляться с прессингом хозяев, и у Сикана до перерыва был еще один момент. А затем команда Максимова забила гол буквально на ровном месте. Рубчинский выполнил подачу с углового, Сарапий остался без опеки, и в красивом прыжке поразилв ворота “Шахтера” головой.

Этот гол изменил динамику в матче, хотя команды получили 15 минут на отдых. Команда Максимова резво начала второй тайм, и сразу же забила.

В прошлом туре Гуцуляк лишился прекрасного индивидуального гола из-за офсайда, однако в матче с “Шахтером” уже все было чисто. Вингер “Днепра-1” получил мяч на фланге, легко расправился с Ракицким, и закрутил мяч в дальний угол – 2:1!

Не успел “Шахтер” прийти в себя от второго гола, как Резнику вновь пришлось вынимать матч из своих ворот. “Днепр-1” получил право на штрафной, и Богдан Леднев красивым ударом отправив мяч точно в ворота.

В последний раз “Шахтер” пропускал три гола еще в матче Лиги чемпионов с “Порту”, со старым тренером. Что объединяет эти две игры – “горнякам” не удалось отыграть даже один мяч. Пушич проводил замену за заменой, но “Днепр-1” очень качественно действовал на своей половине поля, и не позволил “Шахтеру” создать ни одного шанса.

3:1 – результаты работы Максимова в “Днепре-1” продолжают по-хорошему удивлять.

Чемпионат Украины, 14-й тур. Львов, “Арена Львов”

“Шахтер” – “Днепр-1” 1:3

Голы: Сикан 5 – Сарапий 41, Гуцуляк 51, Леднев 55

“Шахтер”: Резник – Конопля (Гочолеишвили 60), Бондарь, Ракицкий (Азаров 60), Матвиенко – Степаненко (Келси 71) – Зубков (Кащук 85), Судаков, Крыськив, Невертон (Эгиналду 71) – Сикан

“Днепр-1”: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Гуцуляк, Бабенко, Рубчинский, Леднев (Горбунов 87) – Пихаленок (Кравец 90+3) – Филиппов (Витиньо 74)

Предупреждения: Бондарь 76 – Бабенко 61