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УПЛ. Шахтер - Днепр-1 1:3. Громкая победа нового лидера 

Премьер-лига
Обновлено

Марино Пушич впервые проигрывает с Шахтером в чемпионате Украины

УПЛ. Шахтер - Днепр-1 1:3. Громкая победа нового лидера 

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською
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После исторической победы над “Барселоной” – холодный душ в чемпионате Украины. Резвый и мотивированный “Днепр-1” провел классный матч против “Шахтера” и нанес новому главному тренер “горняков” Марино Пушичу первое поражение в чемпионате Украины.

Пушич провел только одно изменение в составе, по сравнению с матчем с “Барселоной” – Конопля вернулся в основу, вытеснив Гочолеишвили.

И казалось, что сегодняшний матч будет для “Шахтера” продолжением игры с чемпионом Испании. “Горняки” уверенно начали матч, и уже на пятой минуте забили гол. И снова Сикан. “Шахтер” разыграл классную комбинацию, Зубков и Крыськив в последней трети принимали интересные решения, а Сикан, получив мяч перед воротами, пробил сильно и хлестко – 1:0. “Шахтер” забил в 44-м подряд матче в УПЛ.

“Днепру-1” сложно было справляться с прессингом хозяев, и у Сикана до перерыва был еще один момент. А затем команда Максимова забила гол буквально на ровном месте. Рубчинский выполнил подачу с углового, Сарапий остался без опеки, и в красивом прыжке поразилв ворота “Шахтера” головой.

Этот гол изменил динамику в матче, хотя команды получили 15 минут на отдых. Команда Максимова резво начала второй тайм, и сразу же забила.

В прошлом туре Гуцуляк лишился прекрасного индивидуального гола из-за офсайда, однако в матче с “Шахтером” уже все было чисто. Вингер “Днепра-1” получил мяч на фланге, легко расправился с Ракицким, и закрутил мяч в дальний угол – 2:1!

Не успел “Шахтер” прийти в себя от второго гола, как Резнику вновь пришлось вынимать матч из своих ворот. “Днепр-1” получил право на штрафной, и Богдан Леднев красивым ударом отправив мяч точно в ворота.

В последний раз “Шахтер” пропускал три гола еще в матче Лиги чемпионов с “Порту”, со старым тренером. Что объединяет эти две игры – “горнякам” не удалось отыграть даже один мяч. Пушич проводил замену за заменой, но “Днепр-1” очень качественно действовал на своей половине поля, и не позволил “Шахтеру” создать ни одного шанса.

3:1 – результаты работы Максимова в “Днепре-1” продолжают по-хорошему удивлять.

Чемпионат Украины, 14-й тур. Львов, “Арена Львов”

“Шахтер” – “Днепр-1” 1:3

Голы: Сикан 5 – Сарапий 41, Гуцуляк 51, Леднев 55

“Шахтер”: Резник – Конопля (Гочолеишвили 60), Бондарь, Ракицкий (Азаров 60), Матвиенко – Степаненко (Келси 71) – Зубков (Кащук 85), Судаков, Крыськив, Невертон (Эгиналду 71) – Сикан

“Днепр-1”: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Гуцуляк, Бабенко, Рубчинский, Леднев (Горбунов 87) – Пихаленок (Кравец 90+3) – Филиппов (Витиньо 74)

Предупреждения: Бондарь 76 – Бабенко 61

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1 голосов
Комментарии
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Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 21:32
Гучна перемога-не гучна,але заслужена.
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Комментарии 25
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 21:32
Гучна перемога-не гучна,але заслужена.
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0
0
Серпень (Voznesensk)
12.11.2023 в 21:26
Заслужена перемога дніпрян. Переїхали через ШД красиво. Були помилки в обороні в першому таймі, але вони були виправлені. Гра дніпрян складає приємне враження. Тепер - впевнено до золота. Шахтар - наступна помилка з тренером - навіть не здивований, це вже закономірно. Треба було дати шанс Даріо Срні.
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0
1
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scorpius (Ck)
12.11.2023 в 21:30
Тобто, коли перемагали ДК та Барсу тренер був нормальний і тебе не було чутно, а тут з"явився критикувати. Кумедний ти.
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0
0
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 21:33
Не обделайся на радостях
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0
0
Море23 (Одесса)
12.11.2023 в 21:19
Лучше бы срна тренером был или тот же Максимов
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.11.2023 в 21:10
Цілком заслужена перемога Дніпра і очікувана поразка Шахтаря. Дніпро зараз вийшов на пік своє форми, а Шахтар мав деякі проблеми із фізичною, а головне з емоційною втомою після гри з Барселоною, і хоча у Шахтаря довша лава запасних, чим у Дніпра, все одно це Шахтар не врятувало. Тому матч десь рівних команд за класом закінчився саме так.
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2
1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.11.2023 в 21:07
Давненько так Шахтер не обсирался.
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6
0
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 21:35
А ти свош штанці провірь-не напудив на радості?
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0
0
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Американец 2000
12.11.2023 в 21:02
Голландец точно бы не проиграл Днепру (((((Пора обратную замену делать (((((
sticker
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4
5
avatar
Виталик 10102 (Киев)
12.11.2023 в 21:01
Дніпро з ПЕРЕМОГОЮ)
Ответить
6
3
Romerik (YNWA)
12.11.2023 в 20:59
Не в контексті шахти, а просто думка. Якщо явні аферисти стануть чемпіонами - це буде вирок нашому чемпіонату. Хай Кривбас, Полісся, ШД, ДК да той же Чорноморець, але не ця коломойська прокладка
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8
2
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scorpius (Ck)
12.11.2023 в 21:00
При всем уважении к Максимову, но вряд ли силенок хватит
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4
5
dp_dp (Ukraine)
12.11.2023 в 21:38
И не говори. То ли дело ДК с изменениями регламента по ходу чемпионата или ШД с клубами-сателлитами (не сейчас, а ранее) и судейским корпусом в кармане. Вот то образцы честности и порядочности в украинском футболе, ветераны чистоты, так сказать.
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0
0
Dieppe (Rouen )
12.11.2023 в 20:56
Какая боль!..))
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4
3
наварін (Київ)
12.11.2023 в 20:55
Для мене, дуже і дуже приємна несподіванка. Молодці дніпряни! Браво Ю.Максимов!
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6
1
megrivan (Курячі Лози)
12.11.2023 в 20:55
Ну, що тут можна сказати?... Мабуть, треба повертати голандця.
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5
0
SeventyFour (Phoenix)
12.11.2023 в 20:55
Кто там следующий тренер кротов? )))
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6
0
C_Ballack (Днепр)
12.11.2023 в 20:55
Ну что прогнозисты с юа.футбол, опять обосрались?
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7
1
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scorpius (Ck)
12.11.2023 в 20:55
Максимов молодец, настроил игру команды. Ну а у ШД похмелье после ЛЧ. Пушичу нужно было делать ротацию, особенно старичков и Зубкова (никакой) - будет уроком.
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6
0
Адам Жоржевич (Хмельницький)
12.11.2023 в 20:54
Шахтар вмився в Дніпрі.
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6
2
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Виталик 10102 (Киев)
12.11.2023 в 20:58
Краще б втопився)
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6
5
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KondratCheUa (Чернигов)
12.11.2023 в 21:13
Тогда кто в ЕК от Украины играть будет? Может ДК или тот же Днепр? Они показали себя в этом году!
 
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kuko (Lviv)
12.11.2023 в 20:54
..м-да... цЕ Вам - не Барселона)..
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6
1
наварін (Київ)
12.11.2023 в 20:57
Дотепно.(+)
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5
1
Kondor (Веселе)
12.11.2023 в 21:38
Гумор на рівні ватерклозету
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