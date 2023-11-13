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Оба из одного клуба. Названы лучшие игрок и тренер УПЛ в октябре

Премьер-лига

Награды достались представителям "Полесья"

Оба из одного клуба. Названы лучшие игрок и тренер УПЛ в октябре

Фото: УПЛ

Новина українською
Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования на звания лучшего игрока и тренера по итогам октября.

На первом этапе УПЛ опросила журналистов, после чего были выведены четвёрки лучших футболистов и тренеров Лиги в октябре сезона 2023/24 годов.

По итогам опроса, в голосовании за топ-футболиста приняли участие: Бени Макуана ("Полесье"), Олег Кожушко ("Кривбасс"), Агдрий Штогрин ("Черноморец") и Алексей Гуцуляк ("Днепр-1").

В голосовании за топ-наставника приняли участие: Юрий Калитвинцев ("Полесье"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс") и Юрий Максимов ("Днепр-1").

В итоге, лучшим главным тренером был выбран коуч "Полесья" Юрий Калитвинцев, а лучшим игроком - полузащитник житомирской команды Бени Макуана.

Результаты голосования среди игроков:

- Бени Макуана 53,8%
- Олег Кожушко 18,4%
- Андрей Штогрин 17,2%
- Алексей Гуцуляк 10,6%

Результаты голосования среди тренеров:

- Юрий Калитвинцев 52,5%
- Юрий Вернидуб 29,6%
- Юрий Максимов 17,9%

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Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) Бени Макуана
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Источник:
УПЛ
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