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Голкипер Кривбасса: Не опускаем головы, надо двигаться дальше

Премьер-лига

Андрей Клищук - о поражении от "Динамо"

Голкипер Кривбасса: Не опускаем головы, надо двигаться дальше

Фото: ФК Кривбас

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Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о домашнем матче против киевского "Динамо" (0:2) в 14 туре УПЛ.

- Андрей, как прокомментируешь игру?

- Досадное поражение на своем поле, поэтому впечатления и эмоции не очень. Но не опускаем головы, надо двигаться дальше. Следующая игра - "Минай". Надо сделать анализ наших ошибок: где не доиграли, где позволили сопернику создавать моменты. Будем исправляться и настраиваться на максимальный результат на Закарпатье в следующем туре.

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- Как изменилась игра после абсурдного решения арбитра - удаление Бескоровайного?

- Вдесятером, конечно играть непросто. Но, как показал второй тайм, моментами даже в меньшинстве игра нам давалась. Но опять же есть ряд факторов, из-за чего мы не забили ни разу и уступили. Забываем этот матч, и будем двигаться дальше, - сказал Клищук.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Андрей Клищук
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Источник:
fckryvbas.com
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