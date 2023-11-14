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Голкипер Кривбасса: Не опускаем головы, надо двигаться дальше
Андрей Клищук - о поражении от "Динамо"
Фото: ФК Кривбас
Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о домашнем матче против киевского "Динамо" (0:2) в 14 туре УПЛ.
- Андрей, как прокомментируешь игру?
- Досадное поражение на своем поле, поэтому впечатления и эмоции не очень. Но не опускаем головы, надо двигаться дальше. Следующая игра - "Минай". Надо сделать анализ наших ошибок: где не доиграли, где позволили сопернику создавать моменты. Будем исправляться и настраиваться на максимальный результат на Закарпатье в следующем туре.
- Как изменилась игра после абсурдного решения арбитра - удаление Бескоровайного?
- Вдесятером, конечно играть непросто. Но, как показал второй тайм, моментами даже в меньшинстве игра нам давалась. Но опять же есть ряд факторов, из-за чего мы не забили ни разу и уступили. Забываем этот матч, и будем двигаться дальше, - сказал Клищук.
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