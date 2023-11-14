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Владимир Шаран отреагировал на слухи об увольнении с Миная
Тренер был не многословен
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Как сообщили ранее СМИ, "Минай" может прекратить сотрудничество с главным тренером Владимиром Шараном. По информации источников, руководство клуба раздумывает над тем, чтобы использовать окно для матчей сборной с целью поиска нового наставника.
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран уже отреагировал на слухи о своем увольнении:
"Без комментариев. Мне сейчас нельзя давать информацию, пока я не приехал в Ужгород".
Директор Миная Артем Письменный также не дал четкого ответа.
"Я ничего комментировать не буду. В каждом клубе ведутся такие разговоры, и в Шахтере ведутся — когда назначают нового тренера, то могут уже искать нового. Не раскачивайте меня на разговор, я говорить не буду".
Напомним, что сейчас команда идет на последнем месте в турнирной таблице и демонстрирует худшие результаты в УПЛ. Всего в активе клуба 6 очков в 14 матчах чемпионата.
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