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Владимир Шаран отреагировал на слухи об увольнении с Миная

Премьер-лига
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Тренер был не многословен

Владимир Шаран отреагировал на слухи об увольнении с Миная

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською
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Как сообщили ранее СМИ, "Минай" может прекратить сотрудничество с главным тренером Владимиром Шараном. По информации источников, руководство клуба раздумывает над тем, чтобы использовать окно для матчей сборной с целью поиска нового наставника.

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран уже отреагировал на слухи о своем увольнении:

"Без комментариев. Мне сейчас нельзя давать информацию, пока я не приехал в Ужгород".

Директор Миная Артем Письменный также не дал четкого ответа.

"Я ничего комментировать не буду. В каждом клубе ведутся такие разговоры, и в Шахтере ведутся — когда назначают нового тренера, то могут уже искать нового. Не раскачивайте меня на разговор, я говорить не буду".

Напомним, что сейчас команда идет на последнем месте в турнирной таблице и демонстрирует худшие результаты в УПЛ. Всего в активе клуба 6 очков в 14 матчах чемпионата.

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Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
sport-express.ua
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