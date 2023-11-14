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Назван лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Болельщики определили фаворитов 14-го тура
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Состоялось голосование за звание лучшего игрока и тренера 14-го тура УПЛ. Сначала свои голоса отдали спортивные журналисты и партнеры УПЛ.
На втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.
В итоге болельщики проголосовали за нападающего "Динамо" Владислава Ваната и наставника "Днепр-1" Юрия Максимова.
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