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Назван лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Болельщики определили фаворитов 14-го тура

Назван лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською
Новина українською

Состоялось голосование за звание лучшего игрока и тренера 14-го тура УПЛ. Сначала свои голоса отдали спортивные журналисты и партнеры УПЛ.

На втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

В итоге болельщики проголосовали за нападающего "Динамо" Владислава Ваната и наставника "Днепр-1" Юрия Максимова.

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Источник:
УПЛ
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