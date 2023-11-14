Назван лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ

Состоялось голосование за звание лучшего игрока и тренера 14-го тура УПЛ. Сначала свои голоса отдали спортивные журналисты и партнеры УПЛ.

На втором этапе в социальных сетях голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

В итоге болельщики проголосовали за нападающего "Динамо" Владислава Ваната и наставника "Днепр-1" Юрия Максимова.