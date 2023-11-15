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Лужный: Я не знаю, что Шовковский представляет собой как тренер

Премьер-лига

Легенда "Динамо" прокомментировал назначение Шовковского

Лужный: Я не знаю, что Шовковский представляет собой как тренер

Новина українською
Новина українською

Бывший защитник и тренер "Динамо" Олег Лужный поделился мнением о перспективах Александра Шовковского во главе киевского клуба.

"Я не знаю, что Шовковский представляет собой как тренер, поэтому не могу об этом говорить. Все будет видно по результатам, которые продемонстрирует "Динамо". Я желаю ему только успеха и хочу, чтобы у Александра все получилось. Я каждому тренеру киевлян желаю вернуть славу "Динамо" и снова поднять его к вершинам, которых заслуживает этот легендарный клуб.

И вообще надеюсь, что и "Динамо", и другие украинские клубы приложат все усилия для возрождения уровня нашего чемпионата времен 10-15-летней давности. Именно в тот период, по моему мнению, украинская Лига была на высоком и качественном уровне и была конкурентной в Европе", - сказал Лужный.

На данный момент "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 11 матчах.

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Александр Шовковский Олег Лужный Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena
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