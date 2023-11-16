  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Защитник Динамо интересен двум клубам Серии А
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Защитник Динамо интересен двум клубам Серии А

Премьер-лига

Он может сменить команду уже в ближайшее трансферное окно

СМИ: Защитник Динамо интересен двум клубам Серии А

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською
Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев привлек внимание зарубежных клубов.

По информации издания Tutto Mercato, сразу два представителя Серии А прояляют интерес к украинцу. Речь идет о "Фрозиноне" и "Удинезе". При этом, согласно данным источника, клуб из Фриули вскоре направит в Киев запрос о трансферной стоимости Караваева.

Также сообщается об интересе к 31-летнему игроку со стороны "Бешикташа". Однако турецкий клуб если и попытается подписать Александра, то уже летом.

Контракт Караваева с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он отыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Лужный: Я не знаю, что Шовковский представляет собой как тренер
yellow-arrow
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 16 и 17 туров чемпионата
yellow-arrow
СМИ: Шахтер все же смог добиться компенсации от Тоттенхэма за Соломона
Александр Караваев Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Удинезе Фрозиноне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости