СМИ: Защитник Динамо интересен двум клубам Серии А

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев привлек внимание зарубежных клубов.

По информации издания Tutto Mercato, сразу два представителя Серии А прояляют интерес к украинцу. Речь идет о "Фрозиноне" и "Удинезе". При этом, согласно данным источника, клуб из Фриули вскоре направит в Киев запрос о трансферной стоимости Караваева.

Также сообщается об интересе к 31-летнему игроку со стороны "Бешикташа". Однако турецкий клуб если и попытается подписать Александра, то уже летом.

Контракт Караваева с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он отыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.