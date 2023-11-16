Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Защитник Динамо интересен двум клубам Серии А
Он может сменить команду уже в ближайшее трансферное окно
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев привлек внимание зарубежных клубов.
По информации издания Tutto Mercato, сразу два представителя Серии А прояляют интерес к украинцу. Речь идет о "Фрозиноне" и "Удинезе". При этом, согласно данным источника, клуб из Фриули вскоре направит в Киев запрос о трансферной стоимости Караваева.
Также сообщается об интересе к 31-летнему игроку со стороны "Бешикташа". Однако турецкий клуб если и попытается подписать Александра, то уже летом.
Контракт Караваева с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он отыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.
Популярное сейчас
- Минспорта обновил список уклонистов - среди них Довбик и Мудрик
- СМИ: Шахтер все же смог добиться компенсации от Тоттенхэма за Соломона
- У Манчестер Сити рекордные доходы в истории английского футбола
- Днепр-1 вырывется в лидеры, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО