Минай: Надеемся, Лучано Лучи сдержит свое обещание по разбору судейства в УПЛ

Закарпатский "Минай" опубликовал заявление по поводу информации о продлении контракта УАФ с главой Комитета арбитров Лучано Лучи.

"Сегодня футбольную общественность всколыхнула новость о том, что Украинская Ассоциация футбола продлила контракт с итальянским куратором Комитета арбитров Лучано Лучи. Еще до официального объявления футбольный клуб "Минай" спешит поздравить 74-летнего специалиста с новым соглашением. Надеемся, господин Лучано Лучи и в дальнейшем будет прислушиваться к мнению руководителей клубов УПЛ и все же сдержит свое обещание еженедельно выходить в публичную плоскость и делать разбор спорных или "горячих" моментов с участием арбитров в матчах. По предварительной договоренности, первое видео на YouTube-канале Федерации должно было появиться 24 октября. Но ожидаемый выпуск так и не вышел.

Прошлая онлайн-встреча руководителей клубов УПЛ с комитетом арбитров УАФ состоялась 11 октября. С тех пор единственное разъяснение по трактовке игровых эпизодов судьями появилось аж 13 ноября и в старом - текстовом формате. Клубы и болельщики получили объяснения только по шести эпизодам пяти матчей 13-го и 14-го туров УПЛ.

Хотим напомнить Комитету Арбитров и УАФ и сообщить болельщикам, что видеообъяснения трактовки игровых эпизодов с участием Лучано Лучи должны были бы выходить еженедельно через несколько дней после завершения последнего матча тура. Зато Комитетом вообще были проигнорированы 11-й и 12-й туры. Поскольку Комитет арбитров не имеет права вступать в частную переписку с клубами, мы решили напомнить об обещаниях и договоренностях публично.

Еще раз поздравляем Лучано Лучи и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества!", - говорится в заявлении минайцев.