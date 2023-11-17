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Официально. Шаран покинул Минай по обоюдному согласию сторон

Премьер-лига
Обновлено

В УПЛ произошла тренерская отставка

Официально. Шаран покинул Минай по обоюдному согласию сторон

Фото - Олександр Приходько

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран покинул свой пост. Сотрудничество было прекращено по обоюному согласию сторон, сообщает клубная пресс-служба.

На встрече руководства с тренерским штабом было принято совместное решение прекратить сотрудничество.

Именно под руководством 52-летнего специалиста минайцам покорилось наивысшее достижение в клубной истории - восьмое место турнирной таблицы по результатам сезона-2022/23 УПЛ. Вместе с Владимиром Шараном ушли тренеры Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.

"Минай" искренне благодарит тренерский штаб за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере! Будем рады встрече на футбольных полях Украины", - говорится в заявлении клуба.

Ранее СМИ писали, что теперь "Минай" возглавит Желько Любенович.

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Источник:
fcminaj.com
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.11.2023 в 16:38
кто туда пойдёт кроме Кобина --нет команды играют за сало- яйца -молоко
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.11.2023 в 16:38
кто туда пойдёт кроме Кобина --нет команды играют за сало- яйца -молоко
Ответить
0
0

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