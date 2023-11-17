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Официально. Шаран покинул Минай по обоюдному согласию сторон
В УПЛ произошла тренерская отставка
Фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран покинул свой пост. Сотрудничество было прекращено по обоюному согласию сторон, сообщает клубная пресс-служба.
На встрече руководства с тренерским штабом было принято совместное решение прекратить сотрудничество.
Именно под руководством 52-летнего специалиста минайцам покорилось наивысшее достижение в клубной истории - восьмое место турнирной таблицы по результатам сезона-2022/23 УПЛ. Вместе с Владимиром Шараном ушли тренеры Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.
"Минай" искренне благодарит тренерский штаб за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере! Будем рады встрече на футбольных полях Украины", - говорится в заявлении клуба.
Ранее СМИ писали, что теперь "Минай" возглавит Желько Любенович.
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