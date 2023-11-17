Источник назвал еще одного кандидата на замену Шарану в Минае

Ранее мы писали о том, что "Минай" некоторое время раздумывает над возможным преемником Владимира Шарана. Среди тех, кто фигурировал в тренерском шорт-листе, были фамилии Руслана Костышина, Ивана Федыка и Александра Головко.

Однако, как сообщает Sport Arena, еще одним кандидатом закарпатцев стал Желько Любенович. Бывший полузащитник выступал за ряд украинских клубов, таких как "Кривбасс", Таврия", "Александрия" и "Заря".

После завершения карьеры серб работал тренером-селекционером луганчан, а затем был ассистентом тренера в составе U-19. Также 42-летний специалист работал в сербском "Железничаре".

"Минай" идет на последнем месте в турнирной таблице и не имеет ни одной победы. После 14-ти сыгранных матчей клуб имеет в своем активе шесть очков.