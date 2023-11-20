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Лавриненко: В матче с Колосом дали очередной шанс проявить себя молодежи

Премьер-лига

"Верес" обыграл "Колос" в товарищеском матче

Лавриненко: В матче с Колосом дали очередной шанс проявить себя молодежи

Фото: НК Верес

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал игру команды в победном контрольном матче с Колосом (1:0).

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"Сегодня мы не ставили себе цель наигрывать состав. Пытались, прежде всего, сохранить игровой тонус команды во время международной паузы в чемпионате. А также - дать необходимую игровую практику тем, кто мало играл в последних матчах. Игровая практика - это очень важный аспект подготовки. Также сегодня дали очередной шанс проявить себя молодежи. В Ковалевке сыграли Ростислав Баран, Роман Ковалюк, Александр Савчук. Они прогрессируют. Надеюсь, эти и некоторые другие молодые футболисты пройдут с нами полноценные зимние сборы и вскоре серьезно постучатся в двери основной команды.

Сегодня впервые после травмы на поле в игре появился Виталий Дахновский. Символично, что он получил травму в выездном матче с "Колосом" и сегодня на этом же стадионе в Ковалевке он вернулся. Этим самым он также преодолел своеобразный психологический барьер. Физическое состояние Виталия не идеальное. Но у него есть скорость и он очень опасный атакующий игрок. Надеемся, он поможет команде в игре с "Металлистом 1925".

Рад также за Жулио Сезара. Он надежно сыграл в обороне, забил победный гол - для защитника это вдвойне приятно. Жулио прошел непростой период адаптации к реалиям украинского футбола и сейчас он серьезно помогает команде.

В общем, команда хорошо выглядит именно функционально. Так надо совершенствовать игру. Никогда тренер на сто процентов не может быть доволен качеством игры. Всегда есть, над чем работать и что совершенствовать", - сказал Лавриненко.

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Источник:
НК Верес
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