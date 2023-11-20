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Хавбек Днепра-1: У нас все ребята делают результат, все принадлежат к основной команде

Премьер-лига

Денис Мирошниченко рассказал о возобновлении тренировочного процесса

Хавбек Днепра-1: У нас все ребята делают результат, все принадлежат к основной команде

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Денис Мирошниченко в комментарии клубной пресс-службе рассказал о возобновлении тренировочного процесса и состоянии команды.

- Денис, как удалось отдохнуть, и с каким настроением команда возобновила работу?

- Настроение отличное в команде, очень позитивное! Мы прошли период в сложном графике, когда было 6 матчей за короткий промежуток времени. Из них мы 5 выиграли, поэтому, думаю, настроение у всех отличное. Отдохнули, побыли с семьями, поэтому все очень классно.

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- Длительная пауза не собьет с хороших рельсов, на которые команда стала в последних матчах?

- Еще есть восемь дней до официального матча. Мы хорошо подготовимся, все - профессионалы, дома занимались и сейчас находятся в отличном состоянии.

- В последних матчах ты забронировал за собой место в основном составе. Как сам чувствуешь, в каком состоянии находишься?

- У нас нет основных или не основных игроков. Все ребята делают результат, все принадлежат к основной команде. А что касается моего самочувствия, то все хорошо, сейчас набрал форму, чувствую, что нахожусь в хорошей форме.

- Первое место, на которое команда вышла, добавляет амбиций перед завершающим отрезком первой части сезона.

- Думаю, пока не надо смотреть в таблицу. Туда заглянем весной, - заявил Мирошниченко.

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Источник:
СК Дніпро-1
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