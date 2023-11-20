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Хавбек Днепра-1: У нас все ребята делают результат, все принадлежат к основной команде
Денис Мирошниченко рассказал о возобновлении тренировочного процесса
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Денис Мирошниченко в комментарии клубной пресс-службе рассказал о возобновлении тренировочного процесса и состоянии команды.
- Денис, как удалось отдохнуть, и с каким настроением команда возобновила работу?
- Настроение отличное в команде, очень позитивное! Мы прошли период в сложном графике, когда было 6 матчей за короткий промежуток времени. Из них мы 5 выиграли, поэтому, думаю, настроение у всех отличное. Отдохнули, побыли с семьями, поэтому все очень классно.
- Длительная пауза не собьет с хороших рельсов, на которые команда стала в последних матчах?
- Еще есть восемь дней до официального матча. Мы хорошо подготовимся, все - профессионалы, дома занимались и сейчас находятся в отличном состоянии.
- В последних матчах ты забронировал за собой место в основном составе. Как сам чувствуешь, в каком состоянии находишься?
- У нас нет основных или не основных игроков. Все ребята делают результат, все принадлежат к основной команде. А что касается моего самочувствия, то все хорошо, сейчас набрал форму, чувствую, что нахожусь в хорошей форме.
- Первое место, на которое команда вышла, добавляет амбиций перед завершающим отрезком первой части сезона.
- Думаю, пока не надо смотреть в таблицу. Туда заглянем весной, - заявил Мирошниченко.
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