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Две столицы, голодомор и авария: история спасения киевского Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига

Трепетная тема

Две столицы, голодомор и авария: история спасения киевского Динамо. ВИДЕО

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UA-Футбол
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Блохин, Шевченко, Лобановский, чемпионства Европы и Украины, титулы и история украинского футбола – это все о самом популярном клубе Украины "Динамо" Киев, но были времена, когда киевские динамовцы могли исчезнуть, как многие другие футбольные коллективы. Как удалось спасти "Динамо" и почему столица Украины могла потерять большой клуб? Поговорим о первых и самых тяжелых годах существования "Динамо".

  • 00:00 "Динамо" – самый популярный клуб Украины
  • 00:51 Стадион имени палачей украинцев: первые годы "Динамо"
  • 03:01 Голодомор, авария и отсутствие денег – ПИК проблем "Динамо"
  • 05:27 Исторический поворот, который спас "Динамо" Киев

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