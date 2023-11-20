Две столицы, голодомор и авария: история спасения киевского Динамо. ВИДЕО

Блохин, Шевченко, Лобановский, чемпионства Европы и Украины, титулы и история украинского футбола – это все о самом популярном клубе Украины "Динамо" Киев, но были времена, когда киевские динамовцы могли исчезнуть, как многие другие футбольные коллективы. Как удалось спасти "Динамо" и почему столица Украины могла потерять большой клуб? Поговорим о первых и самых тяжелых годах существования "Динамо".

00:00 "Динамо" – самый популярный клуб Украины

"Динамо" – самый популярный клуб Украины 00:51 Стадион имени палачей украинцев: первые годы "Динамо"

Стадион имени палачей украинцев: первые годы "Динамо" 03:01 Голодомор, авария и отсутствие денег – ПИК проблем "Динамо"

Голодомор, авария и отсутствие денег – ПИК проблем "Динамо" 05:27 Исторический поворот, который спас "Динамо" Киев