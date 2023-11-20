Новый тренер Миная: Благодарен руководству клуба за доверие

Новый главный тренер "Миная" Желько Любенович дал первый комментарий после своего назначения в закарпатский клуб.

"Такой адреналин чувствую - невозможно словами передать. Очень счастлив, что после трехлетней паузы возвращаюсь работать в Украину. Ведь в течение этого времени я приезжал учиться на тренерскую лицензию PRO, поэтому все время был с Украиной.

Сейчас я могу сказать, что готов к этой работе. Счастлив, что мне выпала такая возможность. Благодарен руководству "Миная" за доверие. Уверен, что справлюсь с этой задачей. Сделаю все зависящее от меня, чтобы в следующем сезоне "Минай" выступал в Премьер-лиге", - сказал Любенович.