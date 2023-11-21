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Виталий Вернидуб: Спаррингом довольны, готовимся дальше к Минаю

Премьер-лига

"Кривбасс" провел результативную двухсторонку

Виталий Вернидуб: Спаррингом довольны, готовимся дальше к Минаю

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб подвел итоги двусторонки, по результатам которой "красные" победили "белых" (4:3).

- Виталий Юрьевич, какую информацию дал этот спарринг?

- Посмотрели, как команда сейчас готова физически и психологически. Сейчас возникла пауза из-за матчей сборных, поэтому заполнили ее двусторонкой, чтобы предоставить игрокам игровую практику. Все получили нагрузку, и это хорошо. К сожалению, погодные условия не очень, но что поделаешь. Спаррингом довольны, готовимся дальше к "Минаю".

- Как проходит подготовка к матчу с минайцами?

- Прорабатываем все важные моменты. Видим у соперника изменения: новый наставник. Поэтому трудно прогнозировать, каким составом они выйдут против нас, какую тактическую схему выберут. Посмотрели их последние матчи, анализируем и разбираем.

- В последних матчах "Кривбасс" набрал не так много очков, как бы нам всем хотелось. Какая сейчас атмосфера в коллективе?

- Все нормально. Да, в последних турах недобрали очки. Но это не является проблемой, ребята держат удар. Ничего страшного не случилось, готовимся к следующим испытаниям, у нас все еще впереди, - сказал Виталий Вернидуб.

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Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
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