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Швед не планирует возвращаться в Карпаты

Премьер-лига
Обновлено

Да и львовский клуб не планирует возвращать форварда

Швед не планирует возвращаться в Карпаты

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською
Новина українською

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко опроверг информацию СМИ о том, что "Карпаты" заинтересованы в подписании форварда "Шахтера" Маряьна Шведа, который ранее уже играл за львовский клуб.

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Как сообщил источник, львовский клуб не рассматривает такой вариант, как и сам футболист не горит желанием продолжать карьеру в Украине. В случае, если у Марьяна не получится закрепиться в "Шахтере", форвард будет рассматривать варианты в Европе.

При этом Вацко подтвердил, что "Карпаты" действительно вели переговоры по хавбеку "Днепра-1" Алексею Гуцуляку, однако стороны не смогли договориться. Футболист запросил финансовые условия по личному контракту, которые не смог потянуть львовский клуб.

Напомним, что Швед провел в текущем сезоне за "Шахтер" 4 матча без результативных действий, выходя во всех поединках на замену.

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Шахтер (Донецк) Алексей Гуцуляк Марьян Швед СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
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Источник:
Вацко Live
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