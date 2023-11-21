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Николини: Самым сильным украинским игроком Шахтера является Бондаренко

Премьер-лига

Тренер горняков расписал качества молодых игроков команды

Николини: Самым сильным украинским игроком Шахтера является Бондаренко

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською
Новина українською

Тренер по физической подготовке "Шахтера" Карло Николини в интервью итальянским СМИ высказался о игроках "горняков", которые смогут о себе заявить в Европе.

"Мне трудно понять итальянских менеджеров в контексте Трубина (которого ранее сватали в "Интер", - прим). Он играл в Лиге чемпионов, у него сильные ноги, он играет за сборную. Он стоил очень мало, "Бенфика" подписала его с клаусулой в ​​120 миллионов евро.

Судя по всему, некоторые игроки стоят меньше только потому, что они из Восточной Европы. Но затем они становятся очень ценными игроки, взять того же Кварацхелию.

Судаков выйдет на большой уровень. Он получал комплименты от Хави, носит 10-й номер в сборной, много работает. Он очень похож на Мудрика.

Однако самым сильным украинцем является Бондаренко . Скоро он будет заигран за национальную сборную. У него есть технические качества, которыми обладают очень немногие игроки", - сказал Николини.

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Источник:
calciomercato
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