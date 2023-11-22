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Легионер Динамо провел очередной матч за сборную Северной Македонии U-21
Рамадани отыграл спарринг с молодежкой Австрии
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник киевского "Динамо" Решат Рамадани провел очередной матч за молодежную сборную Северной Македонии.
Подопечные Драгана Калантаровски провели на выезде товарищеский матч с "молодежкой" Австрии. Динамовец вышел на замену на 63-й минуте, заменив Андрея Стойчевски, и помог своей команде сохранить свои ворота "сухими" и сыграть вничью - 0:0.
Добавим, что в отборочной группе Евро-2025 U-21 Северная Македония занимает предпоследнее место, набрав три очка после четырех матчей. Лидируют в группе Нидерланды, набрав максимум баллов (18) после шести игр.
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