  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Полесья: Неважно, что ты делал целый сезон, но если обыграл Динамо или Шахтер, то люди будут считать тебя героем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Полесья: Неважно, что ты делал целый сезон, но если обыграл Динамо или Шахтер, то люди будут считать тебя героем

Премьер-лига
Обновлено

Полесье свой следующий матч проведет против Шахтера

Капитан Полесья: Неважно, что ты делал целый сезон, но если обыграл Динамо или Шахтер, то люди будут считать тебя героем

polissyafc.com

Новина українською
Новина українською

Хавбек и капитан "Полесья" Артем Козак поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ с "Шахтером".

- Впереди последний матч первого круга против действующего чемпиона Украины донецкого "Шахтера". Это особенный матч? Или просто следующая игра за 3 очка в чемпионате?

- Думаю, что особенный, потому что все привыкли говорить о грандах. В каждом матче мы словно играем с грандами. А "Полесье" — какой-нибудь андердог. Это постоянно слышно и поэтому этот матч для нас особенный. Мне вообще нравится, когда нас недооценивают. Это вообще шикарно. Я еду с хорошим настроением в автобусе и думаю об игре. Это здорово, когда нас считают андердогами.

- Чем "Шахтер" отличается от других соперников в УПЛ? Какие особенности игры ты бы выделил?

- Выделил бы смену тренера, новый рисунок. Плюс у них еврокубки. Тоже, думаю, у них есть какие-то задачи. Конечно, и о чемпионате не нужно забывать. Вы же видите, насколько тесная сейчас турнирная таблица. Отрыв минимален и каждая команда борется за лучшие места. Поэтому, я думаю, это будет очень интересный матч. И для них и для нас. Я думаю, мы приятно удивим, надеюсь на это.

- "Шахтер" регулярно играет в еврокубках, недавно победил "Барселону". "Полесье" ставит себе задачу попадания в еврокубки по итогам сезона. Можно ли сказать, что игра против "Шахтера" может показать готовое ли "Полесье" сегодня к еврокубкам?

- Возможно, но важно, как кто судит. Можно судить по одной игре, а кто-нибудь может судить по картинке похода сезона. Но в любом случае от игры с "Шахтером", с "Динамо", считающимися грандами, люди будут отталкиваться и говорить о команде. Это важно в плане имиджа в Украине. Неважно, что ты делал целый сезон, но если ты обыграл "Динамо" или "Шахтер", то ты герой.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 проявляет интерес к лучшему бомбардиру Второй лиги из Звягеля
yellow-arrow
Капитан Полесья: Перед началом сезона не думал, что все будет очень плохо, или же все будет максимально круто
yellow-arrow
Егор Гуничев: Кривбасс может обыграть Шахтер и Динамо
Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Артем Козак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости