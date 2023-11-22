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Капитан Полесья: Неважно, что ты делал целый сезон, но если обыграл Динамо или Шахтер, то люди будут считать тебя героем
Полесье свой следующий матч проведет против Шахтера
polissyafc.com
Хавбек и капитан "
- Впереди последний матч первого круга против действующего чемпиона Украины донецкого "Шахтера". Это особенный матч? Или просто следующая игра за 3 очка в чемпионате?
- Думаю, что особенный, потому что все привыкли говорить о грандах. В каждом матче мы словно играем с грандами. А "Полесье" — какой-нибудь андердог. Это постоянно слышно и поэтому этот матч для нас особенный. Мне вообще нравится, когда нас недооценивают. Это вообще шикарно. Я еду с хорошим настроением в автобусе и думаю об игре. Это здорово, когда нас считают андердогами.
- Чем "Шахтер" отличается от других соперников в УПЛ? Какие особенности игры ты бы выделил?
- Выделил бы смену тренера, новый рисунок. Плюс у них еврокубки. Тоже, думаю, у них есть какие-то задачи. Конечно, и о чемпионате не нужно забывать. Вы же видите, насколько тесная сейчас турнирная таблица. Отрыв минимален и каждая команда борется за лучшие места. Поэтому, я думаю, это будет очень интересный матч. И для них и для нас. Я думаю, мы приятно удивим, надеюсь на это.
- "Шахтер" регулярно играет в еврокубках, недавно победил "Барселону". "Полесье" ставит себе задачу попадания в еврокубки по итогам сезона. Можно ли сказать, что игра против "Шахтера" может показать готовое ли "Полесье" сегодня к еврокубкам?
- Возможно, но важно, как кто судит. Можно судить по одной игре, а кто-нибудь может судить по картинке похода сезона. Но в любом случае от игры с "Шахтером", с "Динамо", считающимися грандами, люди будут отталкиваться и говорить о команде. Это важно в плане имиджа в Украине. Неважно, что ты делал целый сезон, но если ты обыграл "Динамо" или "Шахтер", то ты герой.
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