Назарина: Шахтер может победить Полесье за счет шахтерского духа

Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ против "Полесья".

– Впереди у команды матч с "Полесьем". Это вообще новичок Премьер-лиги, но показывает достаточно неплохую игру и результаты в текущем сезоне. Что ты можешь сказать по этому оппоненту? Какой футбол пропагандирует эта команда, и как надо действовать против него?

– Да, команда показывает уверенный футбол. Они выиграли у "Динамо", против гранда нашего украинского футбола. Они и по игре уверенно выглядят, поэтому это для нас будет тяжелая игра и очень важная, как и каждая. Поэтому будем настраиваться только на победу.

– За счет чего "Шахтер" может победить в этом противостоянии?

– За счет того, как и каждую игру – за счет нашего футбола, за счет "шахтерского" духа, как говорится. Это у нас всегда на первом месте. Поэтому надеюсь, что мы добьемся положительного для нас результата в этом матче.

– Лично ты как оцениваешь свои физические кондиции? Ведь ты сейчас выступаешь и за сборную Украины, и за "Шахтер".

– В последнее время, можно сказать, не очень много играю как в национальной сборной, так и в клубе, но я поддерживаю свою физическую форму, всегда работаю дополнительно, поэтому с этим проблем нет, - сказал Назарина.

Матч "Шахтер" - "Полесье" состоится в пятницу, 24 ноября и начнется в 19:00.