Экс-защитник тернопольской Нивы: Благодаря победам над Динамо и Шахтером построил себе хороший дом

Экс-игрок тернопольской "Нивы" Игорь Бискуп поделился воспоминаниями о том, какие премиальные в 90-х команда получала за победы над грандами украинского футбола.

"Тысячу долларов. Каждому игроку ровно по тысяче. И за победу над Киевом, и за победу над "Шахтером" одинаковую сумму премиальных давали. Причем дали наличными. Сразу же на следующий день после игры.

В 90-е это были хорошие деньги, потому что месячная зарплата в "Ниве" была сто — сто пятьдесят долларов, это во времена Буряка. Премиальные тоже, где-то по 150 долларов, не больше.

Именно в 90-х я начал строиться, дом возводить. Поэтому, тысяча долларов за победу над "Динамо" хорошо поспособствовала более быстрому возведению моего дома. Благодаря победам над "Динамо" и "Шахтером" построил себе хороший дом. Помню, Юра Никитенко, вратарь наш, то он любил шутить перед поединками с Киевом или Донецком: "Ну что, сегодня на что зарабатываем? На кирпичи или на панели?", — сказал Бискуп.