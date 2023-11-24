Защитник Полесья: Мы смотрели матчи Шахтера, изучали, как они играют

Защитник "Полесья" Артем Шабанов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Прежде всего, в начале международной паузы отдохнули, восстановили силы. Считаю, что мы хорошо подготовились. В этот период мы смотрели матчи "Шахтера", изучали, как они играют. Для себя мы сделали выводы, как мы будем играть. Думаю, что все будет хорошо. "Шахтер" - это команда, которая хорошо контролирует мяч, имеет очень хороших скоростных футболистов на флангах, команда также очень быстро переходит из обороны в атаку.

Мне кажется, что на экваторе чемпионата еще рано подводить даже промежуточные итоги, потому что очень многое еще может измениться после зимних сборов. Начнется новая часть чемпионата и все резко может измениться. Я думаю, что мы можем получить положительный результат именно за счет коллективной игры, команды, боевого духа и хорошего настроя на матч, игры друг за друга", - сказал Шабанов.