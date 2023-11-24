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Грицук - о матче с Шахтером: Чемпионы встретятся с чемпионами
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Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Василий Грицук рассказал о настрое команды перед матчем с "Шахтером" в рамках 15-го тура УПЛ.
"В паузе мы абсолютно не потеряли темпа, все хорошо. После выходных встретились и продолжили работу. Была двусторонняя игра. Мы держим себя в форме и ждем следующий матч. Думаю, что представлять нашего соперника не нужно, это - чемпион нашей страны. Много лет они борются за нашу страну в Лиге чемпионов. Они всегда на виду и все о них все хорошо знают.
Чем "Шахтер" отличается от других соперников? Это очень хорошо сбалансированная команда, сейчас там много изменилось. Раньше было много легионеров, сейчас они в этом немного убавили. Но, все равно, это хорошая команда, которая всегда играет в красивый и быстрый футбол. Это сплав молодежи и опыта, думаю, нас ждет хорошая игра. Чемпионы встретятся с чемпионами и матч покажет, как все будет", - сказал Грицук.
Матч "Шахтер" - "Полесье" состоится в пятницу, 24 ноября и начнется в 19:00.
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