Целая россыпь грандов. Барселона, Бавария, Ювентус, Ман Сити и другие интересуются Судаковым

Украинский полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков находится в поле зрения целого ряда европейских клубов, сообщает 90min.

По информации источника, еще с лета прошлого года 21-летним украинцем интересуются "Ювентус", "Наполи" и дортмундская "Боруссия".

Также Георгий находится в сфере внимания "Барселоны", "Баварии" и "Байера".

Из АПЛ хавбек интересен таким клубам, как "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".

Также отмечается, что фактически все заинтересованные клубы отправляли скаутов, чтобы посмотреть на игрока в матче сборной Украины против Италии (0:0).

Отметим, что в текущем сезоне Судаков провел 14 матчей за "Шахтер", отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.