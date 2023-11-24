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Целая россыпь грандов. Барселона, Бавария, Ювентус, Ман Сити и другие интересуются Судаковым
Многие клубы отправляли скаутов посмотреть на хавбека в матче с Италией
Фото: Оксана Васильєва
Украинский полузащитник "
По информации источника, еще с лета прошлого года 21-летним украинцем интересуются "Ювентус", "Наполи" и дортмундская "Боруссия".
Также Георгий находится в сфере внимания "Барселоны", "Баварии" и "Байера".
Из АПЛ хавбек интересен таким клубам, как "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".
Также отмечается, что фактически все заинтересованные клубы отправляли скаутов, чтобы посмотреть на игрока в матче сборной Украины против Италии (0:0).
Отметим, что в текущем сезоне Судаков провел 14 матчей за "Шахтер", отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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