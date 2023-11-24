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Целая россыпь грандов. Барселона, Бавария, Ювентус, Ман Сити и другие интересуются Судаковым

Премьер-лига

Многие клубы отправляли скаутов посмотреть на хавбека в матче с Италией

Целая россыпь грандов. Барселона, Бавария, Ювентус, Ман Сити и другие интересуются Судаковым

Фото: Оксана Васильєва

Новина українською

Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков находится в поле зрения целого ряда европейских клубов, сообщает 90min.

По информации источника, еще с лета прошлого года 21-летним украинцем интересуются "Ювентус", "Наполи" и дортмундская "Боруссия".

Также Георгий находится в сфере внимания "Барселоны", "Баварии" и "Байера".

Из АПЛ хавбек интересен таким клубам, как "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".

Также отмечается, что фактически все заинтересованные клубы отправляли скаутов, чтобы посмотреть на игрока в матче сборной Украины против Италии (0:0).

Отметим, что в текущем сезоне Судаков провел 14 матчей за "Шахтер", отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Барселона Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Манчестер Сити Ньюкасл Наполи Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Георгий Судаков
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Источник:
90min.com
Комментарии
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denis_m
24.11.2023 в 18:49
Такі клуби на одну і ту саму позицію цікавлються сто гравцями(якщо не більше) плюс своя академія.Там вже одні за сто лямів Мудрика купили).Деякі хлопці просто хочуть знов зрубити баблішка
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Комментарии 2
denis_m
24.11.2023 в 18:49
Такі клуби на одну і ту саму позицію цікавлються сто гравцями(якщо не більше) плюс своя академія.Там вже одні за сто лямів Мудрика купили).Деякі хлопці просто хочуть знов зрубити баблішка
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scorpius (Ck)
24.11.2023 в 18:44
И все эти гранды начали интересоваться Жориком аккурат после подписания сотрудничества с новым агенством. Совпадение?
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