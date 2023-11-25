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Дулуб о ничье с Ворсклой: Это была игра, которую мы не имели права проиграть

Премьер-лига

Коуч ЛНЗ жалуется на реализацию

Дулуб о ничье с Ворсклой: Это была игра, которую мы не имели права проиграть

Фото: sportyvka.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб прокомментировал матч, в котором его коллектив сыграл безголевую ничью с "Ворсклой".

Это был матч за 6 очков, на наш взгляд. Это была игра, которую мы не имели права проигрывать. Нам удавалось прессинговать весь матч, но не удавалась реализация. Мы не забили, потому не удовлетворены игрой в атаке. Проведем анализ и разберем эти эпизоды.

Нам был нужен игрок в центре поля между линиями, поэтому на замену вышел Тищенко. В конце матча появился Прядун для того, чтобы усилить игру в атаке.

"ЛНЗ" остался на 10-м месте УПЛ. Следующий матч команда Дулуба проведет 3 декабря с "Черноморцем".

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