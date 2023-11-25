Дулуб о ничье с Ворсклой: Это была игра, которую мы не имели права проиграть

Главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб прокомментировал матч, в котором его коллектив сыграл безголевую ничью с "Ворсклой".

Это был матч за 6 очков, на наш взгляд. Это была игра, которую мы не имели права проигрывать. Нам удавалось прессинговать весь матч, но не удавалась реализация. Мы не забили, потому не удовлетворены игрой в атаке. Проведем анализ и разберем эти эпизоды.

Нам был нужен игрок в центре поля между линиями, поэтому на замену вышел Тищенко. В конце матча появился Прядун для того, чтобы усилить игру в атаке.