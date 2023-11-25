Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дулуб о ничье с Ворсклой: Это была игра, которую мы не имели права проиграть
Коуч ЛНЗ жалуется на реализацию
Фото: sportyvka.com.ua
Главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб прокомментировал матч, в котором его коллектив сыграл безголевую ничью с "Ворсклой".
Это был матч за 6 очков, на наш взгляд. Это была игра, которую мы не имели права проигрывать. Нам удавалось прессинговать весь матч, но не удавалась реализация. Мы не забили, потому не удовлетворены игрой в атаке. Проведем анализ и разберем эти эпизоды.
Нам был нужен игрок в центре поля между линиями, поэтому на замену вышел Тищенко. В конце матча появился Прядун для того, чтобы усилить игру в атаке.
"ЛНЗ" остался на 10-м месте УПЛ. Следующий матч команда Дулуба проведет 3 декабря с "Черноморцем".
Популярное сейчас
- АПЛ. Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1. Сложно побеждать, когда некого выпускать на замену
- Завершилась осенняя часть сезона. Результаты и таблица Первой лиги
- Верес - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Итальянский экс-арбитр Кальварезе: Нырок Мудрика не может оправдать решение не ставить пенальти
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО