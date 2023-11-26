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Тымчик открыл счет на старте матча против Руха: этот гол стал юбилейным для Динамо

Премьер-лига

Александр также улучшил и свои бомбардирские достижения

Тымчик открыл счет на старте матча против Руха: этот гол стал юбилейным для Динамо

Фото: Александр Приходько

Новина українською

В матче 15 тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" играет против "Руха". Счет в этом поединке был открыт уже на шестой минуте.

Голкипер львовян Юрий-Владимир Герета отдал неудачный пас в центр поля. Тымчик перехватил мяч, протянул его до происков штрафной и прошил вратаря ударом в правый угол.

Для киевлян этот гол стал 1100 в рамках чемпионатов Украины в домашних матчах. Об этом сообщает УПЛ ТВ.

Для Тымчика этот гол тоже особенный. Он отличился уже вторым мячом в нынешнем сезоне. Впервые в своей карьере Александр забил больше одного гола за один розыгрыш чемпионата. В общей сложности на его счету четыре мяча в футболке киевлян.

За ходом событий в поединке можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Александр Тымчик
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Комментарии
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miruk 81 (львів)
26.11.2023 в 15:53
Скажіть хтось тому упередженому циганику що Шепелєв все таки порушував, чітко це показав відеоповтор, але схоже циганик виходив або нехотів цього бачити. І ще не Талєс з неправильним наголосом а Таллес з наголосом на а. Цінаник ти почув?
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Комментарии 2
miruk 81 (львів)
26.11.2023 в 15:53
Скажіть хтось тому упередженому циганику що Шепелєв все таки порушував, чітко це показав відеоповтор, але схоже циганик виходив або нехотів цього бачити. І ще не Талєс з неправильним наголосом а Таллес з наголосом на а. Цінаник ти почув?
Ответить
0
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.11.2023 в 16:02
Суддя нагло позбавив динамівців заслуженого голу.
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