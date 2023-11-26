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Тымчик открыл счет на старте матча против Руха: этот гол стал юбилейным для Динамо
Александр также улучшил и свои бомбардирские достижения
Фото: Александр Приходько
В матче 15 тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" играет против "Руха". Счет в этом поединке был открыт уже на шестой минуте.
Голкипер львовян Юрий-Владимир Герета отдал неудачный пас в центр поля. Тымчик перехватил мяч, протянул его до происков штрафной и прошил вратаря ударом в правый угол.
Для киевлян этот гол стал 1100 в рамках чемпионатов Украины в домашних матчах. Об этом сообщает УПЛ ТВ.
Для Тымчика этот гол тоже особенный. Он отличился уже вторым мячом в нынешнем сезоне. Впервые в своей карьере Александр забил больше одного гола за один розыгрыш чемпионата. В общей сложности на его счету четыре мяча в футболке киевлян.
За ходом событий в поединке можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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