Тымчик открыл счет на старте матча против Руха: этот гол стал юбилейным для Динамо

В матче 15 тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" играет против "Руха". Счет в этом поединке был открыт уже на шестой минуте.

Голкипер львовян Юрий-Владимир Герета отдал неудачный пас в центр поля. Тымчик перехватил мяч, протянул его до происков штрафной и прошил вратаря ударом в правый угол.

Для киевлян этот гол стал 1100 в рамках чемпионатов Украины в домашних матчах. Об этом сообщает УПЛ ТВ.

Для Тымчика этот гол тоже особенный. Он отличился уже вторым мячом в нынешнем сезоне. Впервые в своей карьере Александр забил больше одного гола за один розыгрыш чемпионата. В общей сложности на его счету четыре мяча в футболке киевлян.

За ходом событий в поединке можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.