Шовковский: Понимали, что будем играть с командой, которая строит свою игру на прессинге

Исполняющий обязанности тренера "Динамо" Александр Шовковский пообщался со СМИ после матча с "Рухом" (2:0). Слова тренера передает корреспондент UA-Футбол Владислав Личик.

- Поздравляю всех с победой. Перед игрой мы столкнулись с некоторыми проблемами. У нас в заявке не было Попова, Волошина. Были проблемы у Ваната. Он приехал из сборной с небольшим повреждением, не играл последнюю игру. Сейчас, слава Богу, все нормально. Вышел на поле, хотя его кондиции не самые лучшие, потому что последние четыре дня он почти не занимался. Поэтому мы решали свои проблемы и готовились к игре.

Понимали, что будем играть с молодой, амбициозной командой, которая строит свою игру на прессинге. В первом тайме, несмотря на то, что он закончился со счетом 2:0 в нашу пользу, где-то не доигрывали и не до конца понимали то, что надо. Но во втором тайме мы исправили эти ошибки, высоко встречали соперника. И довели матч до победного завершения, имели еще возможности увеличить счет.

- Сегодня вы провели интересную замену: Вивчаренко вышел вместо Караваева, но в атаке стал действовать Дубинчак. Как вы прокомментируете этот эксперимент?

- Я думаю, вы услышали из моих предыдущих комментариев ответ на этот вопрос. У нас было только два игрока, которые могли сыграть на позиции вингеров. Я рассуждал об этом. Для того чтобы мы не потеряли в скорости, решил поступить так, как поступил.

- Вы много матчей отстояли в воротах "Динамо", сборной Украины... Где больше съедается нервных клеток - в воротах или сейчас на тренерском мостике?

- Во-первых, я не стоял в воротах, я играл. Во-вторых, безусловно, перед каждой игрой игроки нервничают - и это нормально. Но с выходом на футбольное поле они должны полностью сосредоточиться на том, чтобы выполнить тренерские установки и реализовать свой потенциал.

Во время игры уже никто не нервничает - просто выходят и играют. Сейчас все совсем по-другому. Я теперь понимаю, что это - электрический стул. Но это нормальной процесс. Надо с холодной головой думать об игре, о том, как ее улучшить, что для этого нужно сделать, какие внести коррективы и как взаимодействовать с игроками для того, чтобы они слышали требования и выполняли их.

- Вы ранее сказали о травмированных игроках. А играл бы сегодня Бенито, если бы у "Динамо" не было потерь?

- У нас в команде находится примерно около тридцати игроков. Мы еще и привлекаем игроков из U-19. Все они - в нашей обойме. Они тренируются, они выходят на разных позициях. Требуем от них, чтобы они понимали, как действовать в той или иной ситуации, на том или ином месте.

Сегодня ситуация такова, что Супряга восстанавливается после тяжелой травмы, а Ванат получил повреждение. И на этой позиции играл Бенито. У него есть качества, которые мы используем. И прекрасно понимаем сильные стороны каждого игрока. Стараемся их как можно лучше использовать в том или ином матче. Кто будет играть - решается непосредственно перед игрой. Мы видим, в каком состоянии находятся игроки, в каком состоянии они приезжают из сборных, как они тренируются. Команда - это живой организм. Может быть разное лицо у команды, но план на игру, стратегию должны понимать все.