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Дахновский: Решили с Близниченко перед игрой не брить усы - и они нам принесли удачу

Премьер-лига

Неужели все дело в усах?

Дахновский: Решили с Близниченко перед игрой не брить усы - и они нам принесли удачу

Фото: НК "Верес"

UA-Футбол
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Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский вчера сыграл впервые за 3 месяца. Игрок наконец восстановился от травмы, и сумел помочь своей команде одержать первую первую победу за последние 9 матчей в УПЛ.

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В игре с "Металлистом 1925" Дахновский заработал на себе красную карточку для соперника, а также заработал и реализовал пенальти.

Эмоции - невероятные. Я три месяца не играл. Вернулся и мы победили. Это был просто сумасшедший матч. Игра тура. Думаю, болельщики вчерашнего матча Шахтер - Полесье не получили таких эмоций, как сегодня.

Относительно эпизода с пенальти. Шла передача, я видел, что меня догоняет защитник и что он уже не успевает. Поставил корпус и почувствовал удар по ногам. Понял, что это будет пенальти. Гол хочу посвятить своей девушке Юлии. Очень по ней соскучился. Надеюсь, получу выходной и вскоре ее увижу. Очень соскучился по родным и близким.

Мы сегодня полностью переигрывали соперника. Даже, не понимаю, как они забили нам дважды после перерыва. Эти два мяча нас приземлили. Мы начали дальше играть в свою игру. Тренеры просили нагнетать, забивать еще и спокойно завершать игру. Но, как видите, мы пока не можем играть так, чтобы болельщики спокойно поддерживали команду и не волновались. Забиваем на девяностой минуте. Спасибо Коле Гайдучику - он красавчик и подарил нам три очка.

Мы с Андреем Близниченко решили перед игрой не брить усы и сегодня нам эти усы принесли удачу.

"Верес" поднялся на 14 место в УПЛ. Следующий матч их ждет с "Полесьем" в Ровно.

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Источник:
НК "Верес"
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