Шастал: Несмотря на напряжение, игра с Шахтером была джентльменской

Полузащитник "Полесья" Дмитрий Шастал поделился своими впечатлениями от матча 15-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:0).

"Не скажу, что игра была прямо супер на равных, но это не была игра аутсайдера и фаворита. Сказал бы мне кто-то полгода, или год назад, что мы будем после ничьей с "Шахтером" чувствовать горький осадок, из-за того, что где-то не забили, в конце могли рассчитывать на какой-то гол, то я бы удивился.

Не буду кривить душой - мы в принципе довольны результатом. Игра была вполне присуща этому сезону - нам каждая игра дается тяжело и эта - не исключение. Мне кажется, что несмотря на напряжение игра была довольно джентльменской, не было грязной игры и мне кажется, что это хорошо, когда так происходит в таких матчах", - сказал Шастал.