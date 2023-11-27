  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Полесья: Все знают, как играет Месси. Также и с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Полесья: Все знают, как играет Месси. Также и с Шахтером

Премьер-лига

Василий Грицук рассказал о ничьей с "горняками"

Хавбек Полесья: Все знают, как играет Месси. Также и с Шахтером

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Василий Грицук подвел итоги матча с "Шахтером" (0:0) в 15-м туре УПЛ.

"Я не буду оценивать себя, потому что здесь надо скорее спрашивать об этом тренеров. А вот команде я поставил оценку 10/10. Мы знаем против кого мы играли, команда на самом деле очень хорошая. Все ребята сегодня отдались на поле на все 100% и даже больше. Я считаю, что был очень хороший матч, да, он был безголевой, но было много моментов и с нашей стороны, и со стороны "Шахтера".

Читайте такжеШастал: Несмотря на напряжение, игра с Шахтером была джентльменской

Думаю, болельщикам понравился этот поединок. Мы хорошо разбирали игру "Шахтера" и они играли так, как играют обычно. Это все знают, но с другой стороны все знают, как играет Месси. Так же и с "Шахтером". Ребята здорово подняли скорость и мы под них подстраивались. Но в целом я думаю, что мы хорошо справились", - сказал Грицук.

Читайте такжеПрезидент Вереса: Шахтер пообещал поделиться премиальными с еврокубков, но денег мы не получили
По теме
yellow-arrow
СМИ сосватали Григорчука в Казахстан. В Черноморце оперативно ответили на информацию
yellow-arrow
Глава УПЛ рассказал, когда состоится матч Александрия – Оболонь
yellow-arrow
Суркис: Луческу? Зачем нам вспоминать то, что было - Шовковский хорошо делает свое дело
Шахтер (Донецк) Василий Грицук Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости