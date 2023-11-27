Хавбек Полесья: Все знают, как играет Месси. Также и с Шахтером

Полузащитник "Полесья" Василий Грицук подвел итоги матча с "Шахтером" (0:0) в 15-м туре УПЛ.

"Я не буду оценивать себя, потому что здесь надо скорее спрашивать об этом тренеров. А вот команде я поставил оценку 10/10. Мы знаем против кого мы играли, команда на самом деле очень хорошая. Все ребята сегодня отдались на поле на все 100% и даже больше. Я считаю, что был очень хороший матч, да, он был безголевой, но было много моментов и с нашей стороны, и со стороны "Шахтера".