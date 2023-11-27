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Хавбек Полесья: Все знают, как играет Месси. Также и с Шахтером
Василий Грицук рассказал о ничьей с "горняками"
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Василий Грицук подвел итоги матча с "Шахтером" (0:0) в 15-м туре УПЛ.
"Я не буду оценивать себя, потому что здесь надо скорее спрашивать об этом тренеров. А вот команде я поставил оценку 10/10. Мы знаем против кого мы играли, команда на самом деле очень хорошая. Все ребята сегодня отдались на поле на все 100% и даже больше. Я считаю, что был очень хороший матч, да, он был безголевой, но было много моментов и с нашей стороны, и со стороны "Шахтера".
Думаю, болельщикам понравился этот поединок. Мы хорошо разбирали игру "Шахтера" и они играли так, как играют обычно. Это все знают, но с другой стороны все знают, как играет Месси. Так же и с "Шахтером". Ребята здорово подняли скорость и мы под них подстраивались. Но в целом я думаю, что мы хорошо справились", - сказал Грицук.
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