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Суркис: Луческу? Зачем нам вспоминать то, что было - Шовковский хорошо делает свое дело

Премьер-лига
Обновлено

Президент Динамо поделился впечатлениями от работы Александра Шовковского

Суркис: Луческу? Зачем нам вспоминать то, что было - Шовковский хорошо делает свое дело

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал игру команды под руководством и.о. главного тренера Александра Шовковского.

– Александр Шовковский после Мирчи Луческу побеждает. "Кривбасс" обыграли всухую, сейчас также победа без пропущенных мячей.

– Они должны каждую игру так играть. Самоотдача должна быть на первом месте. Не забывайте, что у нас много травмированных футболистов: Шапаренко, Ярмоленко, Попов, и у Ваната есть повреждение. Это все сказывается на игре. А Шовковский хорошо делает свое дело, он молодец. Он должен вместе с командой прогрессировать, что он и делает. У него очень грамотно построена игра.

– В прошлом сезоне у Александра Шовковского был такой пробный период на должности исполняющего обязанности главного тренера, когда Мирча Луческу лечился.

– Зачем нам вспоминать то, что было? Что Мирча был в больнице, а Шовковский исполнял обязанности главного тренера? Это уже прошлое. Сейчас он тоже исполняет обязанности главного тренера. Будем смотреть, как команда будет играть, прогрессировать, и уже тогда будем решать что-то.

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Мирча Луческу Александр Шовковский Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Новое Время
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