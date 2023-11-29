Андрею Воробью - 45 лет: хорошо ли вы помните карьеру легенды Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Історія трапилась колись давно, коли Шахтар тренував Віктор Прокопенко. Після тренування Воробей залишився додатково тренувати удари по воротах. А Прокопенко зібрав навколо себе групу молодих гравців і почав довгу проникновенну промову до них в дусі, що досвідчені гравці - такі ж як ви, не треба ніяковіти, у всіх них дві руки, дві ноги... В цей час Воробей лупить кудись навіть не по воротах, по якійсь точці на небосхилі, розташованій у напрямку воріт. Прокопенко, не міняючи виразу обличчя і тону, продовжує: "А деякі з них ще й косі що капець" (не поручусь за дослівність цитати, але зміст такий).