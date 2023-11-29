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Андрею Воробью - 45 лет: хорошо ли вы помните карьеру легенды Шахтера? Квиз от UA-Футбол
Какой эпизод, связанный с бывшим форвардом, вам запомнился больше всего? Пишите об этом в комментариях
Getty Images / Global Images Ukraine
29 ноября исполняется 45 лет легенде донецкого "Шахтера" Андрею Воробью.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру экс-форварда, пройдя наш квиз.
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Lorer (Dnepropetrovsk)
29.11.2023 в 12:04
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