Хавбек Ворсклы: У нас каждый матч сейчас на вес золота

Полузащитник "Ворсклы" Александр Скляр высказался касательно своего удаления в матче с "Минаем" (0:0), а также поделился ожиданиями от поединка 16-го тура УПЛ с "Днепром-1".

- Александр, красная карточка, полученная довольно странным способом в игре с "Минаем" первая прямая в твоей карьере?

- Да, никогда такого со мной еще не случалось. За двумя матчами пришлось наблюдать с трибуны, довольно необычное ощущение. Однако, все это время я был в тренировочном процессе, поэтому сейчас полностью готов вернуться на поле.

- Ближайший матч — выезд в гости к "Днепру-1". Вспоминая перипетии перенесенной домашней встречи первого круга, которая состоялась в конце октября, пожалуй, стоит ожидать боевого противостояния?

- У нас каждый матч сейчас на вес золота. Если не будешь себя настраивать на максимум в любом противостоянии, не стоит и на поле выходить. Поэтому будем биться за победу. Да, они сейчас лидеры чемпионата, команда с хорошим подбором исполнителей, но тем интереснее будет для всех нас.

- "Днепр-1" с приходом Максимова заиграл в другой футбол?

- У каждого тренера есть свой стиль. Днепряне - хорошо сбалансированный коллектив с индивидуально сильными исполнителями. Не хочется много говорить до матча. Нам стоит хорошо подготовиться к грядущему противостоянию, и показать все, на что мы сегодня реально способны.

- Тема осенне-зимнего футбола из года в год вызывает много пересудов. Сам как воспринимаешь игру в эту пору?

- Поля тяжелые, с погодой тоже редко везет, но все играют в одинаковых условиях. У нас силовой чемпионат, надо выгрызать результат на морально-волевых, - сказал Скляр.

Матч "Днепр-1" - "Ворскла" состоится 2 декабря и начнется в 17:00.