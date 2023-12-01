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Хавбек Колоса: Нашей первоочередной задачей является выход в еврокубки

Премьер-лига

Амбициозное задание

Хавбек Колоса: Нашей первоочередной задачей является выход в еврокубки

Фото: ФК Колос

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Полузащитник "Колоса" Павел Ориховский рассказал, какое задание стоит перед командой на сезон.

"Конечно, нашей первоочередной задачей является выход в еврокубки. В этом сезоне имеем много ничейных результатов, которые показывают, что мы никому не хотим уступать. Есть желание выигрывать больше матчей, но не всегда получается.

У нас хорошая атака. Просто где-то не реализуем наши моменты, где-то соперник может играть в неудобный для нас футбол, где-то принимаем неправильные решения. Это совокупность факторов. Мы видим это, и хотим улучшить. Будут сборы, где стоит уделить внимание данному компоненту игры", - заявил Ориховский.

"Колос" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея при этом игру в запасе. В активе команды 20 пунктов.

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Источник:
Український футбол
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