Хавбек Колоса: Нашей первоочередной задачей является выход в еврокубки

Полузащитник "Колоса" Павел Ориховский рассказал, какое задание стоит перед командой на сезон.

"Конечно, нашей первоочередной задачей является выход в еврокубки. В этом сезоне имеем много ничейных результатов, которые показывают, что мы никому не хотим уступать. Есть желание выигрывать больше матчей, но не всегда получается.

У нас хорошая атака. Просто где-то не реализуем наши моменты, где-то соперник может играть в неудобный для нас футбол, где-то принимаем неправильные решения. Это совокупность факторов. Мы видим это, и хотим улучшить. Будут сборы, где стоит уделить внимание данному компоненту игры", - заявил Ориховский.