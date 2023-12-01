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Шовковский объявил о создании нового благотворительного проекта "Понад Усе"
Фонд, в первую очередь, будет работать над восстановлением души и тела для тех, кто пережил военную агрессию
Фото: ФК Динамо
И.о. главного тренера "
"Моя Украина, мой народ! Война оставляет след не только на земле, но и в сердцах.
Последствия войны - это не только физические травмы, но и глубокие психологические раны, которые остаются в душах пострадавших. Для реабилитации необходим особый подход, сочувствие и профессиональная помощь. Именно поэтому мы и создали благотворительный проект "Понад Усе".
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Восстановление души и тела для тех, кто пережил испытания военной агрессии, - это наш приоритет. Потому что каждая улыбка, каждый шаг к исцелению - это наша общая победа. Если Вы или Ваши близкие нуждаются в нашей помощи, пожалуйста, обращайтесь. Оставьте свою заявку на сайте, и мы сделаем все возможное, чтобы оказать Вам необходимую поддержку.
Мы - сильны, когда вместе. И я верю, что вместе мы сможем преодолеть самые тяжелые испытания", - написал Шовковский в своем фейсбуке.
Благотворительный проект "Понад Усе" будет оказывать медицинскую и психологическую помощь военнослужащим, беженцам, внутренне перемещенным лицам и детям, которые получили травмы и ранения во время боевых действий на территории Украины.
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