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Бразильский хавбек не хочет возвращаться в Шахтер

Премьер-лига

Шахтер имеет планы на бразильца

Бразильский хавбек не хочет возвращаться в Шахтер

Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский хавбек Майкон ди Андраде не хочет возвращаться в Шахтер из-за войны.

Главный тренер "Коринтиаса" заинтересован оставить полузащитника Майкона ди Андраде в клубе. Сам игрок также желает продлить аренду в бразильской команде. "Шахтер" понимает желание тренера и игрока, но не хочет отдавать игрока без возврата, ведь в прошлом году "Шахтер" потребовал 500 тысяч долларов, чтобы отдать его в аренду.

Напомним, контракт бразильца с донецким "Шахтером" рассчитан до 2025 года.

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Майкон де Андраде
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Источник:
Globo
Комментарии
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Kondor (Веселе)
02.12.2023 в 10:32
Вы уже в который раз об этом пишете.Вам не надоело?Или больше не о чем писать?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
02.12.2023 в 10:32
Вы уже в который раз об этом пишете.Вам не надоело?Или больше не о чем писать?
Ответить
0
0

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