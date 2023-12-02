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Бразильский хавбек не хочет возвращаться в Шахтер
Шахтер имеет планы на бразильца
Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca
Бразильский хавбек Майкон ди Андраде не хочет возвращаться в Шахтер из-за войны.
Главный тренер "Коринтиаса" заинтересован оставить полузащитника Майкона ди Андраде в клубе. Сам игрок также желает продлить аренду в бразильской команде. "Шахтер" понимает желание тренера и игрока, но не хочет отдавать игрока без возврата, ведь в прошлом году "Шахтер" потребовал 500 тысяч долларов, чтобы отдать его в аренду.
Напомним, контракт бразильца с донецким "Шахтером" рассчитан до 2025 года.
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