УПЛ. Колос - Оболонь 0:0. Десять желтых карточек, ни одного гола

Серия “Колоса” без поражений длится уже девять матчей. Но ничья – не тот результат, на который рассчитывали хозяева. “Колос” создал больше моментов, но не смог их реализовать.

От матча между командами, которые на двоих забили меньше голов, чем семь клубов УПЛ (21 мяч) можно было ожидать тяжелой, вязкой, бескомпромиссной борьбы. Добавилось еще два фактора: снежная, холодная погода, и перенос старта игры на два часа из-за воздушной тревоги.

“Колос” сделал достаточно для победы. Форвард хозяев Денис Бозбородько имел несколько шансов, но или бил выше с пяти метров, или прямо в Кичака с одного метра.

Были также полушансы у Милько и Болбата. “Оболонь” запомнилась дальними попытками Черненко.

В целом, это был матч борьбы, падений, фолов, желтых карточек, бесконечных ругательств и претензий двух сторон друг к другу и рефери. Арбитр Ярослав Козык сохранял хладнокровность, но иногда позволял футболистам больше, чем нужно.

Нужно отдать должное главному тренеру “Колосу” Ярославу Вишняку, который обратил на внимание на проблемы с дисциплиной у команд. Также тренер хозяев отказался прямо критиковать Безбородько, но в его глазах читалось разочарование. “Колос” был ближе к победе.

Чемпионат Украины, 16-й тур. Ковалевка, “Колос”

“Колос” – “Оболонь” 0:0

“Колос”: Фесюн – Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда (Золотов 70), Лучкевич (Ильин 70) – Милько, Богданов (Ориховский 63), Мякушко (Велетень 62) – Безбородько, Болбат

“Оболонь”: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Фатеев – Приймак, Мороз, Черненко – Краснопир, Суханов (Тарануха 66)

Предупреждения: Богданов 12, Мякушко 14, Бондаренко 79, Черноморец 80 – Черненко 12, Мороз 29, Карась 55, Приймак 64, Краснопир 68, Дубко 84