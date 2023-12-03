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Шапаренко снова возвращается к игре. Стартовые составы на матч Минай - Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Зимняя УПЛ продолжается

Шапаренко снова возвращается к игре. Стартовые составы на матч Минай - Динамо

фото - Динамо Киев

UA-Футбол
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Сегодня состоится матч 16-го тура УПЛ между аутсайдером чемпионата "Минаем" и киевским "Динамо". Уже известны стартовые составы команд.

У "Динамо" в заявку вернулся Николай Шапаренко, который в последний раз играл месяц назад. Главный тренер Александр Шовковский сообщал, что у игрока было снова повреждение.

"Минаю" некуда отступать, им нужно рисковать, или постараться удержаться хотя бы за ничью. Последнее место и 6 очков не оставляют им других вариантов.

Матч "Минай" - "Динамо" начнется в 13:00. UA-Футбол подготовил для вас текстовую трансляцию.

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