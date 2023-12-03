УПЛ. Шахтер - Металлист 1925 2:0. Первая победа за три тура

“Шахтер” добывает первую домашнюю победу в чемпионате Украины с Марино Пушичем. Впервые в УПЛ с новым тренером “оранжево-черные” забивают больше одного гола за 90 минут. “Шахтеру” не было легко в этом матче, но все же настойчивость и класс фаворита сыграли свою роль.

“Шахтер” проводил матч без дисквалифицированного Судакова, “Металлист 1925” – без арендованных игроков соперника. В первом тайме легче справлялась с кадровыми потерями харьковская команда. “Металлист 1925” защищался организованно, дисциплинированно, “Шахтер” не получал достаточно пространства в последней трети. Команда Марино Пушича пыталась проводить ротации на половине поля соперника, организовывать треугольники, квадраты, но качественных выходов к ворота “Металлиста 1925” не было. “Горняки” прибегали к дальним ударам, но с ними справлялся Сидоренко.

Гости, в свою очередь, пытались играть на контратаках, и в одном из моментов Ари получил шанс пробить, но его удар полетел выше ворот.

Пушичу явно не нравилось, что он видел на поле, и в перерыве тренер “Шахтер” провел одну замену, выпустив Эгиналду вместо Зубкова. Не только благодаря смене одного бразильца на другого, но в целом во втором тайме “Шахтер” действовал более динамичнее, интенсивнее, игроки “Металлиста 1925” через раз упускали своих оппонентов, и в конечном итоге “Шахтер” вышел вперед – Бондаренко отдал разрезающий пас на Зубкова, а вингер “горняков” избежал офсайда, и переиграл Сидоренко – 1:0.

После пропущенного гола оживить свою команду уже пытался Олег Голодюк, но гости в итоге остались без забитых мячей, а “Шахтер” забил еще раз – Червак сыграл неосторожно в своем штрафном с Крыськивым, и сам пострадавший реализовал пенальти.

Последние 15 минут – это было шоу расточительства от Назарины и Эгиналду, которые по очереди транжирили хорошие моменты. Счет остался неизменным – победа “Шахтера” 2:0.

Чемпионат Украины, 16-й тур. Львов, “Арена Львов”

“Шахтер” – “Металлист 1925” 2:0

Голы: Зубков 59, Крыськив 78 (пен.)

“Шахтер”: Резник – Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Крыськив (Очеретько 90+1), Бондаренко (Назарина 76), Невертон (Эгиналду 59) – Сикан (Келси 87)

“Металлист 1925”: Сидоренко – Безуглый, Червак, Евгений Ткачук, Жичиков – Мартынюк, Габелок, Андрей Ткачук (Сидоров 69) – Юсов (Чурык 61), Борячук (Бычек 87), Ари (Русин 62)

Предупреждения: Степаненко 88 – Борячук 65