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УПЛ. Шахтер - Металлист 1925 2:0. Первая победа за три тура

Премьер-лига
Обновлено

Команда Марино Пушича берет три очка благодаря голам во втором тайме

УПЛ. Шахтер - Металлист 1925 2:0. Первая победа за три тура

Фото: Металіст 1925 /Автор - невідомий

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

“Шахтер” добывает первую домашнюю победу в чемпионате Украины с Марино Пушичем. Впервые в УПЛ с новым тренером “оранжево-черные” забивают больше одного гола за 90 минут. “Шахтеру” не было легко в этом матче, но все же настойчивость и класс фаворита сыграли свою роль.

“Шахтер” проводил матч без дисквалифицированного Судакова, “Металлист 1925” – без арендованных игроков соперника. В первом тайме легче справлялась с кадровыми потерями харьковская команда. “Металлист 1925” защищался организованно, дисциплинированно, “Шахтер” не получал достаточно пространства в последней трети. Команда Марино Пушича пыталась проводить ротации на половине поля соперника, организовывать треугольники, квадраты, но качественных выходов к ворота “Металлиста 1925” не было. “Горняки” прибегали к дальним ударам, но с ними справлялся Сидоренко.

Гости, в свою очередь, пытались играть на контратаках, и в одном из моментов Ари получил шанс пробить, но его удар полетел выше ворот.

Пушичу явно не нравилось, что он видел на поле, и в перерыве тренер “Шахтер” провел одну замену, выпустив Эгиналду вместо Зубкова. Не только благодаря смене одного бразильца на другого, но в целом во втором тайме “Шахтер” действовал более динамичнее, интенсивнее, игроки “Металлиста 1925” через раз упускали своих оппонентов, и в конечном итоге “Шахтер” вышел вперед – Бондаренко отдал разрезающий пас на Зубкова, а вингер “горняков” избежал офсайда, и переиграл Сидоренко – 1:0.

После пропущенного гола оживить свою команду уже пытался Олег Голодюк, но гости в итоге остались без забитых мячей, а “Шахтер” забил еще раз – Червак сыграл неосторожно в своем штрафном с Крыськивым, и сам пострадавший реализовал пенальти.

Последние 15 минут – это было шоу расточительства от Назарины и Эгиналду, которые по очереди транжирили хорошие моменты. Счет остался неизменным – победа “Шахтера” 2:0.

Чемпионат Украины, 16-й тур. Львов, “Арена Львов”

“Шахтер” – “Металлист 1925” 2:0

Голы: Зубков 59, Крыськив 78 (пен.)

“Шахтер”: Резник – Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Крыськив (Очеретько 90+1), Бондаренко (Назарина 76), Невертон (Эгиналду 59) – Сикан (Келси 87)

“Металлист 1925”: Сидоренко – Безуглый, Червак, Евгений Ткачук, Жичиков – Мартынюк, Габелок, Андрей Ткачук (Сидоров 69) – Юсов (Чурык 61), Борячук (Бычек 87), Ари (Русин 62)

Предупреждения: Степаненко 88 – Борячук 65

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Шахтер (Донецк) УПЛ Александр Зубков Металлист 1925 (Харьков) Марино Пушич
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1 голосов
Комментарии
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scorpius (Ck)
03.12.2023 в 19:11
Двоякие впечатления от победы. Очень много вопросов по игре, эта перепасовка на автопилоте в 1-м тайме притомила. После забитого разбегались. Без Судакова в центре еще мрачнее всё. Грузины сегодня хорошо, Сикану пора на лавку для профилактики. Невертон провалился, а Эгиналдо хорошо вошел, надо бы ему с Вересом в старте начать.
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Комментарии 13
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scorpius (Ck)
03.12.2023 в 19:11
Двоякие впечатления от победы. Очень много вопросов по игре, эта перепасовка на автопилоте в 1-м тайме притомила. После забитого разбегались. Без Судакова в центре еще мрачнее всё. Грузины сегодня хорошо, Сикану пора на лавку для профилактики. Невертон провалился, а Эгиналдо хорошо вошел, надо бы ему с Вересом в старте начать.
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balamyt (Boston)
03.12.2023 в 19:21
Не часто читаю обьективную критику от фаната Шахты. после ее победы Да... не все так однозначно
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scorpius (Ck)
03.12.2023 в 19:27
Да как-то глупо отрицать, что в чемпионате Шахтер идет натужно, похоже что вся энергия на ЛЧ уходит. Просто интересно, как бы играли те же Кривбасс или Д-1, будь у них тоже еврокубковый календарь.
 
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Скачков Леонід (Рівне)
03.12.2023 в 19:02
В Шахтарі дуже класні флангові захисники.В принципі це весь позитив.Грали ж не з Мансіті.Знову випустили теля (Келсі).Нахіба? З нього не буде толку і його потрібно плавити.Якщо цей кургузок Невертон гравець технічний і може значно добавити,то у випадку з телям цього не станеться.Свого роду Супряга в Шахтарі.
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aleks68
03.12.2023 в 19:07
голову полечи.лучше от сикана избавиться
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balamyt (Boston)
03.12.2023 в 19:38
Очень бойкий ты избавлятся .А кого возмете ..он же ваш воспитанник ,для молодежки и СБУ годится ..а такому спецу как ты нет Жди Траоре.Вот Днепр1 выкинул своих воспитанников - Назарину,Кожушко ,Назаренко ,Батагова...а зря..Сейчас легионеры дорогие
 
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Romerik (YNWA)
03.12.2023 в 19:31
Більше не дивися футбол, якщо робиш такі висновки. Воно тобі йде у шкоду
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vismut (Запорожье)
03.12.2023 в 18:59
Наконец то Резник выиграл в своём красном свитере РЕЗНИК во Львове. Долго пришлось доказывать что он не Різник.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2023 в 18:56
с победой! бондаренко традиционно - алень!
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oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2023 в 19:19
Стабильность - признак мастерства...
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scorpius (Ck)
03.12.2023 в 19:28
Алень то алень, но ассист на Зуба вроде он отдавал?
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aleks68
03.12.2023 в 18:55
с победой.правда без валидола не можем
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balamyt (Boston)
03.12.2023 в 19:44
Чтобы без валидола не хватает мастерствау Всех в УПЛ ..Вот и ЧО опять приплыл
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