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Ворскла оформит трансфер украинского легионера, который забивал им в еврокубках

Премьер-лига

У игрока уже есть договоренность с полтавским клубом

Ворскла оформит трансфер украинского легионера, который забивал им в еврокубках

ФК Діла

Новина українською

Нападающий "Дилы" Николай Ковталюк вернется в Украину. 28-летний футболист перейдет в полтавскую "Ворсклу", сообщает журналист Владимир Зверов.

Согласно его данным, у украинца с грузинским клубом зимой завершается контракт, и у него уже есть договоренность с полтавчанами о переходе.

"Ворскла" была заинтересована в подписании Ковталюка еще летом, но переход не состоялся.

В текущем сезоне Ковталюк провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста. Также напомним, что именно он фактически выбил "Ворсклу" из Лиги Конференций, забив в ворота полтавчан в обоих очных отборочных матчах.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
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