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Ворскла оформит трансфер украинского легионера, который забивал им в еврокубках
У игрока уже есть договоренность с полтавским клубом
ФК Діла
Нападающий "Дилы" Николай Ковталюк вернется в Украину. 28-летний футболист перейдет в полтавскую "Ворсклу", сообщает журналист Владимир Зверов.
Согласно его данным, у украинца с грузинским клубом зимой завершается контракт, и у него уже есть договоренность с полтавчанами о переходе.
"Ворскла" была заинтересована в подписании Ковталюка еще летом, но переход не состоялся.
В текущем сезоне Ковталюк провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста. Также напомним, что именно он фактически выбил "Ворсклу" из Лиги Конференций, забив в ворота полтавчан в обоих очных отборочных матчах.
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