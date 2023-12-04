Ворскла оформит трансфер украинского легионера, который забивал им в еврокубках

Нападающий "Дилы" Николай Ковталюк вернется в Украину. 28-летний футболист перейдет в полтавскую "Ворсклу", сообщает журналист Владимир Зверов.

Согласно его данным, у украинца с грузинским клубом зимой завершается контракт, и у него уже есть договоренность с полтавчанами о переходе.

"Ворскла" была заинтересована в подписании Ковталюка еще летом, но переход не состоялся.

В текущем сезоне Ковталюк провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста. Также напомним, что именно он фактически выбил "Ворсклу" из Лиги Конференций, забив в ворота полтавчан в обоих очных отборочных матчах.