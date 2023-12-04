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Базель интересуется перспективным хавбеком Руха
Швейцарцы мониторят украинский рынок
Фото: ФК Рух
20-летний хавбек "Руха" и молодежной сборной Украины
Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, скауты швейцарского клуба подавали заявку на матч 16-го тура УПЛ "Заря" - "Рух" (0:0), чтобы вживую посмотреть на игрока.
Напомним, что ранее также была информация, что "Базель" также ранее засылал скаутов на матчи "Кривбасса",
Отметим, что Сапуга в текущем сезоне провел за львовскую команду в текущем сезоне 16 матчей без результативных действий.
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