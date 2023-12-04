Базель интересуется перспективным хавбеком Руха

20-летний хавбек "Руха" и молодежной сборной Украины Марко Сапуга заинтересовал швейцарский "Базель".

Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, скауты швейцарского клуба подавали заявку на матч 16-го тура УПЛ "Заря" - "Рух" (0:0), чтобы вживую посмотреть на игрока.

Напомним, что ранее также была информация, что "Базель" также ранее засылал скаутов на матчи "Кривбасса", интересуясь Иваном Дибанго.

Отметим, что Сапуга в текущем сезоне провел за львовскую команду в текущем сезоне 16 матчей без результативных действий.